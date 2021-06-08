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過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏

【明報專訊】醫管局轄下疫苗過敏安全診所接獲數百宗轉介，已處理過百宗個案，僅一人證實對復必泰過敏。負責醫生稱疫苗過敏罕有，大部分個案不符轉介條件，例如濕疹及鼻敏感等患者可打針，卻佔轉介個案約25%。有家庭醫生說部分同業較保守，傾向轉介打針後嘴唇腫、出疹等輕微個案，建議當局加強業界交流，釐清不屬疫苗過敏的病徵。

收數百轉介 大部分不符條件

港大內科部免疫及過敏學臨牀助理教授李曦說，據衛生署及香港過敏學會建議，只有3類人要考慮接受過敏評估，包括疑對首劑新冠疫苗過敏、曾患過敏性休克或有相關風險，以及曾對多種食物或多於一種藥物有即時及嚴重過敏。

疫苗過敏安全診所（過敏門診）目前接獲數百宗轉介，已處理逾100宗個案中，僅一人證實對BioNTech過敏，獲建議第二針打科興。李曦說有關情况反映疫苗過敏很罕見，盼醫生及市民明白上述3個指引，「大多數轉介到診所的病人未必符合3個條件，好多時是病人過分擔心，或私家醫生寫轉介信資料不足」，獲評估後顯示可打針。

李曦說，哮喘及濕疹患者可打針，但不少人認為要先看專科。瑪麗醫院病理部臨牀免疫部駐院醫生姜穎彤說，約四分之一獲轉介者對疫苗「不太安心」，本身患濕疹及鼻敏感，盼找專科醫生評估，令整體輪候時間更長。她說，過敏門診主要針對急切及嚴重的過敏反應，例如接種首針後一小時內全身出疹、呼吸困難及休克等。若病人對多種食物或藥物嚴重敏感，擔心對疫苗輔料敏感，亦建議轉介。

家庭醫生倡釐清非疫苗過敏病徵

李曦強調若市民懷疑對疫苗敏感，應先諮詢家庭醫生。家庭醫生林永和說，他根據過敏學會的指引分辨病人需否轉介，至今轉介了10多宗，主要涉過敏性休克，或對多種食物或藥物敏感，部分人仍未獲回音。他說曾有人打科興後出疹，原本的私家醫生不肯為其打第二針，遂到其診所。他說知悉部分同業較保守，求診者接種後出現嘴唇腫、風癩及出疹等輕微病徵都會轉介專科。

被問轉介條件之一、「懷疑對首針敏感」的定義是否不清晰，林認為若業界多點交流可更清楚，過敏門診積累過百宗經驗，可向業界分享不屬疫苗過敏的病徵，譬如紅疹是什麼形狀、全身抑或局部等，有助家庭醫生分辨需否轉介。

市民鄺先生曾向本報投訴，稱私家醫生「唔識睇」打針後出紅疹，過敏門診輪候逾6周未有回音，其後獲安排本月初接受評估。他說醫生用小量已稀釋的疫苗作測試，歷時約兩小時，證實適合接種第二針，稍後會預約打針。

過敏門診主要在葛量洪醫院應診，每周兩節，每節有兩名專科醫生評估。李曦稱未來會增節數，以及加入內科及病理科醫生應診，亦將與家庭醫生加強交流，解釋什麼個案需轉介。

（新冠疫情）

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