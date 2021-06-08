港聞

港聞二

促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓

【明報專訊】酒吧業界一直不滿政府在疫苗氣泡框架下，要求所有酒吧客需已接種起碼第一劑新型冠狀病毒疫苗。昨日酒吧業界經新民黨立法會議員葉劉淑儀協助下與政府會面，酒吧業協會主席錢雋永表示，會議中政府「講明無退讓空間」，雖然政府指第二輪疫苗氣泡會放寬酒吧的措施，但不包括顧客不用接種疫苗，「唔係我哋想要嘅嘢」。

盼約見政府抗疫專家 解釋風險

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，疫苗氣泡下，儘管酒吧員工接種率已達七八成，但酒吧的生意仍不足正常的一成水平。梁質疑為何食肆與酒吧同樣需要脫口罩進食，部分食肆亦有酒精供應，但兩者的相應防疫措施不一，令他感到不公平。他指業界要求政府放寬客人必須打針才可進入處所的硬性規定，表示願意符合3個條件，包括客人必須使用安心出行、所有員工必須已打針，以及每枱人數限制與其他餐廳看齊。

轉求助葉劉 稱「張宇人幫唔到」

錢雋永無奈指「可以做嘅我哋已經做晒」，包括提供消費券鼓勵接種疫苗，未來希望透過食環署安排直接約見政府抗疫專家，邀請專家到酒吧視察，並親自解釋酒吧營業風險。

過往飲食界立法會議員張宇人一直跟進酒吧業訴求，但酒吧業界昨日找來葉劉淑儀協助約見政府。娛樂及飲食協會暨全港娛樂業界大聯盟總召集人陳民多次大罵張宇人「完全幫我哋爭取唔到」，又指其「偏幫飲食業」，梁立仁解釋，張宇人中式酒樓出身，「感到（張宇人對於酒吧業）比食肆少一個關心」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕錢雋永 梁立仁 張宇人 酒吧

上 / 下一篇新聞

消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「到校打針」門檻 每校至少300人
「到校打針」門檻 每校至少300人
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
星洲放寬藥物食物敏感者打針
星洲放寬藥物食物敏感者打針
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
now員工索償案突和解
now員工索償案突和解
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
理大衝突5人否認暴動
理大衝突5人否認暴動
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機