促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓

盼約見政府抗疫專家 解釋風險

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，疫苗氣泡下，儘管酒吧員工接種率已達七八成，但酒吧的生意仍不足正常的一成水平。梁質疑為何食肆與酒吧同樣需要脫口罩進食，部分食肆亦有酒精供應，但兩者的相應防疫措施不一，令他感到不公平。他指業界要求政府放寬客人必須打針才可進入處所的硬性規定，表示願意符合3個條件，包括客人必須使用安心出行、所有員工必須已打針，以及每枱人數限制與其他餐廳看齊。

轉求助葉劉 稱「張宇人幫唔到」

錢雋永無奈指「可以做嘅我哋已經做晒」，包括提供消費券鼓勵接種疫苗，未來希望透過食環署安排直接約見政府抗疫專家，邀請專家到酒吧視察，並親自解釋酒吧營業風險。

過往飲食界立法會議員張宇人一直跟進酒吧業訴求，但酒吧業界昨日找來葉劉淑儀協助約見政府。娛樂及飲食協會暨全港娛樂業界大聯盟總召集人陳民多次大罵張宇人「完全幫我哋爭取唔到」，又指其「偏幫飲食業」，梁立仁解釋，張宇人中式酒樓出身，「感到（張宇人對於酒吧業）比食肆少一個關心」。

（新冠疫情）