「到校打針」門檻 每校至少300人

就到校打針安排，教育局長楊潤雄早前稱要考慮疫苗儲藏、稀釋等情况。消息稱，安排需兼顧人手及學校環境等，可謂「勞師動眾」，故此希望同一學校至少300人願意打針才安排，即以中學全校700至800名學生的三四成，學生家長或教師亦可到校接種。

小學倡家長可同時在校接種

至於小學，達12歲的小六生亦可接種。有小學校長稱，當局在會上主要徵詢業界有關派外展疫苗接種隊到校，及安排學生到接種中心打針的意見，他說對小學而言外展隊做法較好。他稱明白當局考慮派外展隊到訪某校與否，需視乎該校多少人願接種疫苗，惟小學僅六年級生宜打針，人數上或較「蝕底」，故建議准小一至小五的家長均可趁外展隊訪校時到學校打針，當局承諾會研究相關提議。

教育局早前收集數據，截至5月初全港2000多間學校教職員有18%教職員已打針。楊潤雄其後稱另有兩成多教師考慮或有意願打針，期望教師以身作則打針，向學生解釋打針的好處。

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