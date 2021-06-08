「賞你遊」預留名額 研打首針可換取

毋須消費證明 名額不少於2萬個

第二輪「賞你遊香港」首批136個行程已額滿，第二批約60個行程將於下周公布及開放報名。程鼎一稱，為鼓勵市民在8月前打針，初步構思是預留部分名額予已打針者，只要接種首劑便毋須提供消費證明；至於因健康理由未能接種者，可提供醫生證明或陰性檢測報告等。

首發團共21名團友昨早10時啟程，遊覽中環「大館」、山頂及南丫島。旅行社派發口罩、酒精搓手液等，團友在登上旅遊巴及到達景點時，也要量體溫與使用「安心出行」，旅發局亦派員隨團確保做足防疫措施。70歲團友劉太未打針，「唔係唔想打，唔係唔想支持政府，係怕打咗唔死『半天吊』」。她又稱十分擔心疫情，但旅行團防疫措施令她十分滿意，有保持團友間的社交距離。團友王先生形容這次旅程是「放監」，因為疫情爆發後很少外出，就連與太太去街市也害怕，這次能與團友聊天是一種解放。

第二輪首團啟程 團友稱似「放監」

邁寶旅遊有限公司營運經理林智豪說，疫情下旅遊業正值冰河時期，是次活動給予旅遊從業員重新啟動的機會。導遊葉小姐表示，也需要時間重拾工作，活動前亦只有底薪，如今令收入有改善，期望盡快有外國旅客來港。

（新冠疫情）