港聞

港聞二

恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗開打至今103日，近四分一港人已接種首劑。繼地產發展商推打針送樓抽獎後，昨日恒基兆業集團、煤氣公司、領展亦宣布會推出抽獎，其中恒基將會舉辦6次抽獎，頭獎可獨得足金60両，價值超過百萬元。家庭醫生林永和表示最近分別多了三四成人打科興及為接種BioNTech（復必泰）檢查身體；香港中華醫學會會董楊超發稱，小部分年輕人曾表示為了抽樓而打針。

恒地疫苗假期獎金鼓勵員工打針

昨日恒基兆業集團宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦6輪抽獎，凡在香港接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民均可參加。首5輪抽獎，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金1両；而9月舉行最後一輪大抽獎，一名頭獎可獲999足金60両，總值逾100萬元，另兩名二獎可獲999足金30両，總值逾50萬元。恒基系內的香港中華煤氣有限公司將以幸運大抽獎形式，送出總值300萬元獎賞，其中50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值1萬元的購物禮券。

同時，恒基地產為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，已接種疫苗的員工每人可得1000元獎金；若接種率達85%，已接種疫苗的員工每人可再得2000元獎金。另外，公司亦為員工提供4日疫苗假期。

領展送餐飲券小型家電

另外，領展資產管理有限公司亦宣布舉辦抽獎，於今年9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身分證持有人均可以參加，獎品包括5000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器，總值逾200萬元。

家庭醫生林永和表示，獎品誘因愈來愈多，加上世衛批准緊急使用科興疫苗，市民對於疫苗整體接受程度高了。自從有疫苗誘因，多了三四成人查詢及在其診所接種科興疫苗；亦多了三四成人為了打針做身體檢查。他指最高峰時期一日會為30人接種疫苗，為10人身體檢查，上周四一度因為疫苗運送較預期遲，全診所的疫苗用盡。

醫生指接種增 「遇年輕人為抽樓打針」

林永和又表示，昨日有一位尚在標靶治療的癌症病人獲其主診醫生評斷身體可打針，林表示過往指引是接受治療中的人都不建議打針，但他見既然其主診醫生都認為該病人可打針，他也為該病人打了針。

香港中華醫學會會董楊超發表示，最近「多了兩三倍人打針」，大多數接種疫苗的人都是因為逐漸接受疫苗，另外有任職酒樓及戲院的人被迫要接種疫苗。他遇過兩人是表明為了獎品而接種疫苗，其中有年輕人曾指「有樓抽就打啦」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎疫苗 新型冠狀病毒肺炎疫情 疫苗誘因

上 / 下一篇新聞

消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
上環衝突第三案 15被告一認暴動罪
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「賞你遊」預留名額 研打首針可換取
「到校打針」門檻 每校至少300人
「到校打針」門檻 每校至少300人
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
促「食客須打針」鬆綁 酒吧業：政府拒退讓
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
過敏診所評估逾百轉介 暫一宗證對復必泰過敏
星洲放寬藥物食物敏感者打針
星洲放寬藥物食物敏感者打針
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
麥美娟：對話修補撕裂 成效有限 倡聚焦「社會心結」房屋問題 盼下任特首有胸襟
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
稱工聯無能力「鬥地主」 倡多開發土地
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
6‧20紅磡站西鐵改月台 轉東鐵需行3分鐘
now員工索償案突和解
now員工索償案突和解
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
造訪爭執 槌擊前外母 中年漢上吊命危
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
東九警總升降機故障急煞 女輔警送院
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
亞視公告：主席鄧俊杰涉襲擊刑毁被捕
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
男子認警署外集結 官質疑控方播片複雜化
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
大上托山徑鋪石屎 部分路段變禿 行山組織批不必要擴建 土拓署否認砍樹
理大衝突5人否認暴動
理大衝突5人否認暴動
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
警破劏房偽證工場 28歲女被捕
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
調查：逾九成綠表者支持續推租置回收戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】阿牛設「街坊民主牆」 地署指違規
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】接「救生員游水」投訴 譚香文出post吸「嬲」逾千
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】曾駐京滬穗 戴偉紳任英駐港澳總領事
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】入獄前拍定片 吳文遠同阿尹賀壽
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】何君堯：委法官要諗政治含意
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機
【Emily】考察新界北 立會扑槌搭直升機