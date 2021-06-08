恒基6輪「打針抽獎」 頭獎百萬元足金

恒地疫苗假期獎金鼓勵員工打針

昨日恒基兆業集團宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，舉辦6輪抽獎，凡在香港接種兩劑新冠疫苗並年滿18歲的香港居民均可參加。首5輪抽獎，每次送出「金獎」名額20個 ，各可得999足金1両；而9月舉行最後一輪大抽獎，一名頭獎可獲999足金60両，總值逾100萬元，另兩名二獎可獲999足金30両，總值逾50萬元。恒基系內的香港中華煤氣有限公司將以幸運大抽獎形式，送出總值300萬元獎賞，其中50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值1萬元的購物禮券。

同時，恒基地產為鼓勵員工盡快接種新冠疫苗，將設獎金制，在9月底前若全公司接種了兩劑疫苗的員工達70%，已接種疫苗的員工每人可得1000元獎金；若接種率達85%，已接種疫苗的員工每人可再得2000元獎金。另外，公司亦為員工提供4日疫苗假期。

領展送餐飲券小型家電

另外，領展資產管理有限公司亦宣布舉辦抽獎，於今年9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身分證持有人均可以參加，獎品包括5000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器，總值逾200萬元。

家庭醫生林永和表示，獎品誘因愈來愈多，加上世衛批准緊急使用科興疫苗，市民對於疫苗整體接受程度高了。自從有疫苗誘因，多了三四成人查詢及在其診所接種科興疫苗；亦多了三四成人為了打針做身體檢查。他指最高峰時期一日會為30人接種疫苗，為10人身體檢查，上周四一度因為疫苗運送較預期遲，全診所的疫苗用盡。

醫生指接種增 「遇年輕人為抽樓打針」

林永和又表示，昨日有一位尚在標靶治療的癌症病人獲其主診醫生評斷身體可打針，林表示過往指引是接受治療中的人都不建議打針，但他見既然其主診醫生都認為該病人可打針，他也為該病人打了針。

香港中華醫學會會董楊超發表示，最近「多了兩三倍人打針」，大多數接種疫苗的人都是因為逐漸接受疫苗，另外有任職酒樓及戲院的人被迫要接種疫苗。他遇過兩人是表明為了獎品而接種疫苗，其中有年輕人曾指「有樓抽就打啦」。

（新冠疫情）