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專家促取台日印尼病株 查變種源頭 建議每宗輸入做基因排序 免盲目追蹤

【明報專訊】染上變種新型冠狀病毒的家庭累計3母女確診，新增的為17歲女學生的20歲胞姊。理大學者蕭傑恒指暫未找到他們的感染源頭，又指周邊地區如台灣、日本和印尼正流行該病毒株，促當局進一步取得當地個案的病毒基因比對，推算從哪地區流入病毒致本地感染，助制定針對措施堵塞漏洞；又建議就每個輸入個案做病毒基因測序，免日後盲目追蹤。

本港昨增7宗確診，另有少於5宗初步確診。昨日6宗輸入個案中，包括3名印傭，另有一名印尼抵港的29歲男帶L452R病毒株，及一名美國抵港16歲女子帶N501Y。

女生胞姊轉確診 前年11月最後上課

昨唯一本地相關個案為染英國變種病毒、17歲女生（第11,852宗）的20歲胞姊（第11,860宗），由前日初步確診轉確診，群組增至3人，全部帶N501Y變異病毒株；至於胞姊及其母是否都為英國變種病毒就尚在調查。該胞姊是學生，最後上課日在2019年11月，其後上網課，病毒CT值少於30。17歲女生所屬的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學及其補習社、其母曾到訪的大埔順福護老院至昨日未發現其他陽性個案。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台《千禧年代》和商台《在晴朗的一天出發》節目中表示，據衛生署分析已排除17歲少女感染源來自深圳輸入個案；其病毒亦與4月輸港的英國變種病毒不脗合，否定之間直接傳播，將再為5月輸港個案的病毒做基因排序對比。蕭認為，上次涉南非變種病毒事件知道與外傭群組有關，今次調查難度較大。

蕭傑恒料3大學每周做千個基因排序

蕭傑恒指出，周邊的台灣、日本、印尼等正流行英國變種病毒，要靠當局取得當地病毒株基因比對，推算從哪地區抵港者流入病毒至傳播，屆時需考慮是否再為有關地區旅客做化驗等針對性部署，又指目前處於關鍵時刻要與時間比賽，盡快找出女學生的染病源頭和堵截傳播。

蕭認為如日後所有輸入個案都做到基因排序較好，免得像今次盲目追蹤和在很緊湊的時間內分析；其團隊每日最高可做200個案基因分析，亦願意協助港府，料本港3間大學一周可做約1000個基因排序。

何栢良料「走漏」輸入個案 促回顧追蹤

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，17歲女生染英國變種病毒代表有輸入個案「走漏」，漏洞源自酒店檢疫還是豁免者則要調查，「中間甚至傳了一次，再傳給女學生一家」，建議當局回顧式追蹤，要求來自高風險地區的人驗抗體及病毒，追查會否與女學生一家有關。被問需否延長檢疫，何栢良認為大部分個案於7天內發病，且如在酒店內交叉感染，延長檢疫日數亦預防不了，他建議於抵港者酒店檢疫完成前驗抗體。

就會否向周邊地區取近期病毒基因排序做比對、本港近期輸入個案基因分析對比進度，衛生防護中心指仍在做基因比對工作；至於日後會否就所有輸入個案做基因排序，則指會就每個確診做流行病學調查，並按結果分析，包括基因分析。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕何栢良 蕭傑恒 新冠肺炎 英國變種病毒

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