瀝源店貓疑染貓瘟 愛協偕警勸送醫

被指涉虐待 貓主初拒絕後答允

愛協發言人接受本報查詢時表示，半年前曾接獲市民投訴相同地點飼養的另一隻貓「旺旺」情况欠佳，貓主極不合作及出言不遜，更在警方上門時聲稱該貓「走甩咗」。協會昨再次接到市民投訴該處的貓健康欠佳，遂聯同警方一同到場，發現店舖貓旺財疑染上貓瘟，雙眼紅腫，甚至張不開眼睛。貓主向協會人員展示貓糧罐頭，但沒有在他們面前餵飼。

愛協督察建議貓主盡快帶旺財看獸醫，貓主起初拒絕，聲稱有義工照顧旺財及帶牠看獸醫，經多番游說後，貓主始答應本周稍後帶貓到獸醫診所覆診。

愛協：日內再跟進 未送醫再報警

協會發言人稱，數日內會再次跟進個案，若貓主仍然不帶貓看獸醫，將再次報警，強調飼主在任何情况下需確保寵物獲妥善照顧，一旦患病或受傷應盡快交獸醫治理，此乃飼主的基本責任。

警方回覆稱，沙田警區動物罪案警察專隊正跟進調查事件。