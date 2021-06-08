「伙同犯罪」裁適用暴動案 湯偉雄獲准上訴終院

上訴庭判辭指出，申請人要求終院釐清上訴庭在判決中的兩個法律問題，包括2016年陳錦成案例中的「伙同犯罪」原則，是否可應用於《公安條例》下的非法集結及暴動罪；以及2004年施君龍案例中，被告即使身處犯案現場，不必然會負上刑事責任的原則，是否同樣適用於非法集結罪及暴動罪。

上訴庭：爭議對日後檢控影響深遠

判辭指出，2016年旺角衝突案被告盧建民，早前亦就該爭議獲准向終院上訴，上訴庭認為爭議對日後檢控非法集結和暴動罪有深遠影響，具重大和廣泛的重要性，故批出上訴許可。

上訴庭早前在裁決時指出，現時的非法集結或暴動流動性高，部分人並非身處案發現場犯案，相關行為包括透過電話和社交媒體鼓勵或宣傳示威、以「哨兵」方式通報警方佈防，以及駕車接送示威者離開等，若「伙同犯罪」原則被剔除，將出現顯著漏洞。有關判決不會影響案中3人的無罪裁決。

【案件編號：CASJ1/20】

（反修例風暴）