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上環衝突第三案 15被告一認暴動罪

【明報專訊】前年7月28日上環衝突案早前分3案處理，最後一宗涉15人、包括一名國泰前飛機師在內的區域法院案件，昨日移師西九龍裁判法院開審。案發時17歲的男學生承認暴動罪，即時還押，其餘14人否認控罪受審。控方開案陳辭指出，各被告分別有親身參與、有共同犯罪計劃，或協助及教唆他人參與暴動，其中有直接證據指證9人，他們分別戴黃頭盔、手持長傘及磚等站前在示威者前排。

相機有示威照 17歲少年認罪

17歲被告何栢耀承認暴動罪，其餘不認罪的14名被告案發時年齡介乎19至31歲，包括案發時任職國泰飛機師的廖頌賢（30歲）。另外，19歲無業被告張雯曦昨承認無牌管有無線電通訊器具罪，但否認在公眾地方管有攻擊性武器（即激光筆）控罪。

控方開案陳辭指出，遮打花園集會於當日下午約3時舉行，開始不久有大批人違反警方不反對通知書規定，離開遮打花園，向中聯辦出發。下午5時許，約100至200名示威者到德輔道西近西邊街的馬路設防線及傘陣，及後示威者在摩利臣街、文華里、干諾道中、德輔道中一帶與警方對峙，有人使用彈叉、手持汽油彈，向警方發射弓箭及擲磚等，警方多次舉旗警告及施放催淚煙。警方晚上近10時在文華里制服包括15名被告在內的17人。已認罪的何柏耀被搜出一部拍攝到9張示威現場照片的相機。

控方昨在庭上播出案發當日的新聞片段，法官練錦鴻一度質疑為何要播出案發較早時的片段，控方解釋希望讓法庭得悉事件發生的背景，練官隨即稱「你做主控好有經驗，我唔敢教你做嘢，我教你即係我事先決定咗，我會畀人投訴㗎」，但建議控方應事先剪輯片段。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 820/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕教師 飛機師 區域法院 干諾道中 德輔道中 上環清場 反修例運動

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