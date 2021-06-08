消費券下月登記 月底公布詳情 陳茂波：營運商測試最後階段

陳茂波表示，計劃的準備工作已進入最後階段，目前正與4間儲值支付工具商和其他協作機構做測試，確保派發流程暢順，若測試順利，本月下旬會公布詳情。陳茂波早前表示消費券不會一次過派發，也不會按原定分5期派發，他昨未有再詳細說明安排，只說社會有不同意見，因此安排會盡量有彈性，以方便市民。有傳媒引述消息稱，消費券暫定下月4日或5日開始登記。

叙福樓：每店購兩部電話裝八達通

叙福樓集團主席黃傑龍表示，旗下日式餐廳的消費額一般達數百元，使用電子付款的顧客多用信用卡，較少用支付寶或微信支付，而使用八達通大額消費亦不方便。他說政府2月公布消費券計劃後，他在網上蒐集意見，發現逾八成人傾向以八達通使用消費券，因此集團將購買有NFC功能的智能電話，以每店需2至3部計算，花費約10萬元，將在該批電話安裝八達通的商戶系統供客人付款。他說屆時會視乎社會氣氛和疫情做推廣。至於消費券計劃結束後會否繼續用八達通，他說要視乎顧客需求。

全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉表示，在消費券計劃下，街市商販安裝電子支付系統的反應並不熱烈，主要與街市環境、消費者習慣有關，也有商戶擔心消費券計劃完結後的手續費太高，但認為安裝費、手續費只屬其次。他說，去街市是日常生活，不認為會改變市民在街市主要以現金消費的習慣。

街市業：商販裝電子支付反應冷淡

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，已有儲值支付工具商與商戶因應消費券計劃而推出優惠，預計會愈來愈多，至於哪些商戶將受惠最多，他認為要視乎消費券的最終發放方式。

香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪稱，政府設立中央登記系統供市民登記消費券計劃，已可解決防止個人資料外泄的問題，而政府早期未有此安排，導致整個計劃至今仍未能推行。

八達通：上月逾3000新商戶申請

八達通卡有限公司表示正作各方面系統測試，目前進度良好，預計能配合政府的登記安排；消費券計劃公布後，申請使用八達通收款的商戶倍升，其中5月有逾3000個新商戶申請。Tap & Go表示，系統測試正按政府時間表進行，目前一切順暢，預計能配合政府下月開始登記的安排。

WeChat Pay HK昨宣布與Visa合作，向透過該平台用Visa付款的用戶提供優惠。WeChat Pay HK表示，目前籌備工作順利，正積極與不同商戶和機構準備推出與消費券相關的優惠，有信心能配合政府安排。

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