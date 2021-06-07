小巴司機憂上蓋入伙後人流增 路更擠

司機不解落斜無防撞攔 運署：研裝否

現時由小巴總站駛出協和街的T字路口，只可左轉北行上斜，而落斜的南行行車線則增設安全島及車用交通燈號，指示車輛駛入小巴總站。運輸署透露，裕民坊計劃於第四季關閉後移除該安全島，T字路口亦會改道，屆時離站小巴會多一個方向行駛。

公共運輸交匯處啟用兩月，駕駛往來觀塘及旺角紅色小巴的吳先生每天頻繁出入總站，他說小巴入站前需在協和街路中央安全島前停車等候，而協和街路斜，「司機都只是人，地下只劃了白線，沒有（防撞欄）阻擋，『一失足』基本上是直落」，建議加裝摺疊式防撞欄。運輸署稱曾派員實地視察，認為小巴都能在路口停車線前停車等候，運作大致暢順有序，會繼續留意路口交通情况，並與市建局商討交通安排及一併研究道路安全措施，包括安裝防撞欄的需要。

出站需踩油上斜 遲看到行人「很危險」

吳先生續稱，每逢轉彎駛出總站需踩油上斜，反應會變慢，「轉到上去，哎，才看到行人，很危險」，他擔心上蓋凱匯悉數入伙後問題更嚴重，認為最低限度要在出入口加紅綠燈。被問到能否接受或加劇塞車，「最重要是人命，發生了（意外）都是事後（補救）了！」