車流頻無路燈 裕民坊新站人車爭路 1小時400小巴出入 市建：提前8月裝燈

明報記者 陳惠恩

裕民坊商場YM²及公共運輸交匯處4月2日開幕啟用，地面層小巴總站共21條小巴線，出入口通往協和街。按現時安排，小巴可經協和街南北行兩個方向駛入總站，離站則左轉沿協和街北行駛走（見圖）。本報記者於上月一個平日繁忙時段晚上6時半至7時半到場觀察，統計1小時內約350架次小巴出入，高峰時多達20人同時在行人路等候橫過出入口。市建局提供統計數字更高，繁忙時間小巴總站進入及離開的車流每小時各約235架次，即合共470架次。

保安頻呼「睇車呀」 小巴司機嘆大彎位釀盲點

記者亦發現有身穿反光衣的保安員長駐商場出口附近、即靠近同仁街一邊的行人路，不時高聲提醒路人「睇車呀！小心呀！」，又持發光棒指揮小巴及路人過路。記者目睹幾名路人南行橫過出入口時，甫踏腳出馬路，始發覺後方有小巴突然駛入總站，要急步前奔上行人路；有路人稱自己也是駕駛者，懂看行車燈號，但上述路口無行人過路燈，他較擔心長者過路安全。

另一方面，小巴離站路段亦有「盲點」，駛至出入口前先要經一個大彎位，司機視線受阻，需駛到接近過路處才留意到路人，亦有路人踏出馬路時才看到彎位轉出的小巴，加上小巴離站後須左轉上斜，司機或會預先踩油加速，街坊認為有安全隱憂，「（視線）位置被擋，小巴踩油上來，如果行到一半（才看到），都被嚇一嚇，不知向前還是向後行好，小巴又要急煞！」記者察看到小巴內車速顯示器顯示離站時速介乎25至30公里。有小巴司機亦稱道路設計有問題，出入口人多車多，駕駛者卻難離遠看到路人情况。

市建：人車需適應新路網 先設輔助線再設燈

裕民坊公共運輸交匯處是市建局觀塘市中心重建項目第二及三發展區工程之一，運輸署稱，按市建局計劃，預計裕民坊第4季封閉、協和街近同仁街路口車流減少時，將交匯處出入口改為由燈號控制的行人過路處，該署已要求市建局檢視路口設計，提前加裝燈號。

市建局稱，2016年委託交通顧問詳細評估及建議，已包括在上述出入口設交通燈，但該局認為交匯處啟用初期，駕駛者及行人需時適應新道路網，徵詢運輸署意見後決定分階段實施相關交通安排，首階段設行人過路輔助線，避免車輛在交通燈前停下等候，阻塞協和街南北行交通。該局續稱，交通顧問審視附近道路車流、路口設計及剩餘容車量後，建議落實次階段交通燈配置計劃，在運輸署批准後，交通燈安裝工程預計8月完成及投入運作。

區議員倡過渡期加指示牌增督導員

觀塘區議員兼觀塘區發展及重建專責小組主席梁翊婷稱，收集到街坊關注小巴總站出入口過路安全問題，認為有小巴從路人背後駛至，屬高危險性，她建議交通燈建成前的過渡期要有臨時措施，例如增加指示牌提醒路人及增加交通督導員輔助路人。