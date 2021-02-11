SOGO被指擅改辦公室作商場 地政署：無違地契

利福：確保日常營運配合法規

銅鑼灣東角中心崇光百貨現由利福國際集團接手，其中東角中心地庫2層至10樓全層為百貨公司，11至16樓分為新、舊翼，中間由走火梯分隔。利福國際回覆本報稱，會進一步確保日常營運配合法例規定，目前未有其他補充資料提供。

圖則標明11至16樓用途為辦公室

招股章程稱設書店髮型屋

傳真社報道，1993年落成的東角中心（新翼），2001年5月註冊大廈公契，列明地下2層至11樓為商業範圍，12至22樓為辦公室範圍。根據土地文件，列明土地受讓人須遵守大廈公契條款，除非獲地政總署長同意，否則不能更改公契。傳真社發現，崇光百貨2004年3月向屋宇署申請為新翼11至16樓加建扶手電梯，圖則顯示用途為辦公室；同一星期利福國際公開招股，招股章程顯示11至16樓翻新後設書店、美容中心、髮型屋等。屋宇署其後批出文件，標明11至16樓用途為辦公室；崇光百貨新翼落成20多年，未曾將相關樓層更改，懷疑當年崇光百貨向屋宇署申請改建的文件與用途不符。

報道續稱崇光百貨將新翼12至16樓，連同11樓申請會社牌照，並包裝成「會員制」的SOGO CLUB，傳真社過去半年觀察，所有公眾均可進出樓層購物，亦無限制進入人數，有可能未符走火通道要求。

地政總署回覆稱，東角中心（新翼）地段可作非工業用途，地段內營運百貨公司、零售及美容店等並沒違反地契條款；又稱2001年4月批准該廈公契後，沒收到修訂申請。由於大廈公契為業主、經理人和發展商訂立的私人合約協議，署方非締約方，不宜評論。

屋宇署回覆稱，沒收到樓層提交重大更改用途通知，亦沒接獲非法更改用途舉報；因應傳媒查詢，署方上月視察發現該處用作會址，同時沒發現現有用途對樓宇結構或消防安全構成明顯危險。