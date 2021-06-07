貨船三級火 批遲通報市民 民主派促政府改善工作流程

油尖旺區議員李傲然表示，多區有共600名市民就異味濃煙查詢，另有150人頭痛及氣促等不適，因而致電區議員求助，當中更有市民以為警方發射催淚彈。此外，多區亦有居民誤以為火警而報警求助或走到街上暫避。葵青區議員韓俊賢建議，民政署緊急事故協調中心當時應致電通知屋邨管理處交代濃煙。

政府至今仍未交代貨船大火所產生的異味濃煙是否有害。葵青區議員張文龍表示，環保署應主動交代濃煙會否含有二噁英等有害物質，提醒公眾有可能造成的健康影響，提供預防方法，「如果（環保署）只係坐喺度，只係靠網上自動更新（污染數據），市民係冇信心，亦唔知道下一次要點處理」。

倡環保署交代濃煙含有害物否

另外，他們亦批評政府按章工作，沒有彈性處理。深水埗區議員黃傑朗表示，民政署的地區緊急事故協調中心只會在陸地火災、山泥傾瀉等陸上事故運作，惟未涵括海上火災、氣體泄漏等，促請當局修改指引。

韓俊賢表示，將會在葵青區議會會議提緊急提案質詢相關部門，促請當局詳細交代事件。