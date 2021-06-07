破香料掩飾運毒 海關檢值2800萬K仔

寄件人業務不符過往啟疑竇

機場空運貨物研究組指揮官賴恩寧表示，海關日前在揀選空運貨物抽查時，據風險管理及分析，選取一批由巴基斯坦寄出重約200公斤、報稱為食物的貨物調查。因貨物的寄件人經營的業務及過往紀錄均不符合，加上巴基斯坦入口食品至本港較為少見，遂引起懷疑。

海關前日進一步檢查該批合共10箱貨物，發現當中3箱有特別標記，X光檢查顯示影像有可疑，仔細檢查後發現有50包偽裝成香料的可疑物品，亦有曾被重新包裝的痕迹。海關打開可疑貨物後，發現內藏白色晶體，經離子分析及快速測試，證實為氯胺酮，共重50公斤，市值約2780萬元。

機場貨運站先後拘兩人

機場調查組指揮官劉良智稱，案件交由海關毒品調查科跟進，關員前日凌晨2時許，在貨運站拘捕一名前來提貨的19歲男子，報稱為包裝工人；另外再於同日中午在貨運站拘捕一名41歲男貨車司機，懷疑與案有關。關員其後根據空運提單上的入口商地址調查，發現為一間具規模、經營入口食品生意的公司，懷疑販毒集團填上真實公司名及地址以減低抽查風險，企圖「蒙混過關」。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。