指市民不信政府 疫苗接種可見一斑 籲官員坦誠對話 勿擺家長式態度

《港區國安法》去年6月生效後，林健鋒表示市面恢復平靜，但認為問題未有因國安法而解決，他舉例稱，青年因不信任政府而拒絕打疫苗，建議政府全方位解說政策，稱任何時候都是重啓社會對話的好時機，但前提須維護國家主權和利益。

未回應是否支持林鄭連任

稱議會支持 下屆特首施政更易

林健鋒說，政府威信建基於市民信服，「如何解開這個結很重要，不單止青年的結，（還有）社會各項目分歧的結、對國家觀念的結」。

對於特首林鄭月娥的表現，林健鋒拒絕評分或回應是否支持林太連任。

被問對下屆特首的期望，林健鋒表示，香港下一階段應着重發展經濟、改善民生，日後政府有議會支持，施政會較容易，故特首應迎難而上、議而有決，並具備突破性思維，「議而必行，現在很多事情說了10年都未做，但10年後要動工，（形勢）就已經變了模樣」。

另外，林健鋒強調，期望特首改變公務員「少做少錯、無大局觀」的弊端。他批評，部分公務員作風官僚，面對涉及多個政策局的議題時，「自己顧自己所屬範疇，不然就拖得就拖，不會主動協調」。

林認為，港府未來制定政策時，須具備大灣區思維，研究如何融入國家發展，例如政策文件加入「對大灣區發展的反應評估」，當政策與大灣區發展存有矛盾時，可以及早自我調整。

（管治系列之一）