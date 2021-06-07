指市民不信政府 疫苗接種可見一斑 籲官員坦誠對話 勿擺家長式態度

【明報專訊】反修例運動近兩周年，經民聯林健鋒認為，社會上仍有心結未解，市民對政府存有不信任，從近月疫苗接種可見一斑。他期望官員與公衆坦誠對話、多溝通，視像會議比不上親身見面，「（官員）要多落區，亦不能擺出家長式的教導方法……大家都一定有所求，但可以坦誠（問一句）：你想怎麽樣？」
《港區國安法》去年6月生效後，林健鋒表示市面恢復平靜，但認為問題未有因國安法而解決，他舉例稱，青年因不信任政府而拒絕打疫苗，建議政府全方位解說政策，稱任何時候都是重啓社會對話的好時機，但前提須維護國家主權和利益。
未回應是否支持林鄭連任
稱議會支持 下屆特首施政更易
林健鋒說，政府威信建基於市民信服，「如何解開這個結很重要，不單止青年的結，（還有）社會各項目分歧的結、對國家觀念的結」。
對於特首林鄭月娥的表現，林健鋒拒絕評分或回應是否支持林太連任。
被問對下屆特首的期望，林健鋒表示，香港下一階段應着重發展經濟、改善民生，日後政府有議會支持，施政會較容易，故特首應迎難而上、議而有決，並具備突破性思維，「議而必行，現在很多事情說了10年都未做，但10年後要動工，（形勢）就已經變了模樣」。
另外，林健鋒強調，期望特首改變公務員「少做少錯、無大局觀」的弊端。他批評，部分公務員作風官僚，面對涉及多個政策局的議題時，「自己顧自己所屬範疇，不然就拖得就拖，不會主動協調」。
林認為，港府未來制定政策時，須具備大灣區思維，研究如何融入國家發展，例如政策文件加入「對大灣區發展的反應評估」，當政策與大灣區發展存有矛盾時，可以及早自我調整。