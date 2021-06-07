後政改時代 問從政者管治良方 林健鋒：打倒地產商無助解決矛盾

中央領導人近月多次表明，香港須解決房屋問題，工聯會會長吳秋北早前更撰文炮轟地產霸權。行會成員、經民聯林健鋒接受本報專訪時稱，「打倒地產商」無助解決深層次矛盾，批倡議者「思想落後」，認為地產商建屋較政府快，「你打倒佢（地產商）找誰建屋？」又稱「私人地產商可以兩年建好，政府兩年都未做完研究報告」。

明報記者 張彤

倡政府建屋「不如搵地產商合作」

政府早前引用《收回土地條例》回收3幅位於元朗、粉嶺私人土地興建資助房屋，特首林鄭月娥上月表示，會繼續引用條例開拓更多房屋用地。被問做法是否有效快捷，林健鋒說，「如果政府收回（土地）自己發展，每次都是諮詢再諮詢，沒有私人發展商那麽快，不如找他們合作好過啦」。他認為，工商金融界幫助香港發展、創造就業，反問為何要將他們「打倒」，認為不應倡議這些口號，強調「合則兩利，鬥則俱傷」。

至於增加房屋供應的「良方」，林健鋒表示政府並非無地可用，未來應多管齊下，包括推動明日大嶼填海造地、發展郊野公園邊陲地帶等，短期內亦可重建舊式公共屋邨。

指派錢無助解決貧窮 應發展經濟

貧富懸殊嚴重成本港深層次問題之一，林健鋒認為，應發展經濟解決「貧窮」。他稱，只派錢不能解決問題，認為政府應利用工商界，為青年製造更多機會，「搞好經濟，便增加很多就業機會；人們掙多些錢，就要找地方去消費，便會創造機會」。

林健鋒認為，香港實行資本主義，工商界聲音重要，「政府不要事事擔心，被人說官商勾結、利益輸送……我們說官商合作，有很多事要借助工商、金融專業來推動」。他舉例商界到外國推廣香港，成效較港府更佳，「（商界）為何花這麽多牙力、時間去做，都是為了賺錢，但對於政府而言，這不是number one（首位）」。

批政府精英心態政策不貼地

「你話大灣區政府熟還是我熟？」

針對港府施政，林健鋒稱政府內部仍有「精英心態」，官員不聽外界意見，令人質疑政策不貼地，「你話大灣區，政府熟還是我熟？你說是否應該多聽我的意見？」他呼籲政府不要減低商界角色，認為商界、青年、基層聲音同樣重要。

新選舉制度下，選舉委員會增加地區組織代表，有評論認為是「溝淡」商界影響力。本身是總商會界別代表的立法會議員林健鋒表示，選委會中新增的人大、政協界別，當中不少是成功的工商界人士，「如果有部分透過選委會成為立法會議員，工商界的聲音怎麽會薄弱？」至於經民聯日後定位，林健鋒表示，該黨將繼續反映市民及業界意見，並為香港疫後經濟發展尋找機遇，首選是內地大灣區，並會向外國社會「唱好」香港。

（管治系列之一）