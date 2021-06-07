7藥納資助擴臨牀應用 醫局料多4萬患者受惠

醫管局藥物名冊分為4類，分別為可供一般使用的通用藥物、經專科醫生按特定臨牀應用下處方的專用藥物、獲安全網資助的藥物及自費藥物，截至今年1月，名冊上共有1456種藥物。

第二型糖尿病藥受惠者翻倍

醫管局4月起將3種自費藥物納入資助範圍，標準藥費為每16周15元，分別為用於高膽固醇血症、罕見病結節性硬化症和多發性硬化症的藥物，另擴闊4種專用藥物的臨牀應用，分別為治療慢性腎病、良性前列腺增生、糖尿病及肺癌的藥物。其中擴闊應用範圍的第二型糖尿病口服藥物「第二型鈉—葡萄糖轉運蛋白抑制劑」，截至上年底只有約2.8萬名患者能在標準藥費下使用藥物，醫管局總藥劑師李成章預計，擴闊適應症範圍後，將多逾2萬名患者受惠於標準藥費。

上年度7000安全網資助 涉逾14億升11%

部分用於癌症或罕見病的較昂貴藥物，若符經濟審查，患者可獲關愛基金或撒瑪利亞基金資助。上年度（2020/21年度）醫管局共批出7316宗資助，涉14.39億元，按年增約1.53億元，即逾11%。其中關愛基金極度昂貴藥物項目上年度接獲31宗申請，涉款約7700萬元，平均每宗資助額近300萬元。

醫管局指出，今年度撒瑪利亞基金將引入5款新藥，關愛基金醫療援助項目首階段計劃及關愛基金極度昂貴藥物項目亦各引入一款新藥。醫管局總行政經理（專職醫療）老子超表示，今年較早前已修訂持續申請人的經濟審查機制，只計算病人家庭可動用收入的80%，稍後會再檢討成效。