盧文端：支聯剩兩路 解散或取締 職工盟街站悼李旺陽：愈趨危險愈要發聲

盧：改口號難改「顛覆」性質

支聯會今年不獲批准於維園舉辦燭光集會，又有評論稱支聯會的「結束一黨專政」綱領，涉違國安法。盧文端在文章稱，支聯會必須解散或取締，「不存在支聯會變換形式繼續『保存』的空間和可能性」，又說就算支聯會肯改一個口號，都不可能改變支聯會顛覆組織的性質。

稱政府既往不咎 籲解散免坐監

盧文端認為「解散是最有利的選擇」，執法機構現在的取態是對支聯會「既往不咎」，若支聯會自行解散，會內的泛民人士相信會「平安無事」，但若等到執法機構取締，將有可能面臨刑責，以民主派初選案被指違反國安法為例，「涉案人士大都不准保釋而還押坐監，就是一個嚴重的警號」。

另外，職工盟下午在旺角朗豪坊開街站悼念李旺陽，執委吳惠靈表示，他們堅決相信李旺陽是「被自殺」，「大家常說不忘六四，但也不要忘記6月6日有活生生例子，警惕我們如何面對專權政府」。被問及悼念風險，她認為這幾年內變得愈來愈高，但「愈來愈危險我們更加要發聲」，透過講述真相，把李旺陽平反六四的遺志堅持下去。她說悼念是合法活動，政府前天「驚弓之鳥」阻市民去維園的表現，更令大家「深究點解政權這樣懼怕」。

職工盟喊平反六四

簽名市民：旺陽必冤案

街站派發有關李旺陽生平的單張，並邀請市民簽署弔唁冊。有人獻上白花後迅速離場，亦有人拿取單張後向年幼兒子講解當中內容。街站成員約3時手持該市民的獻花，為李旺陽默哀1分鐘，高叫「平反六四」丶「悼念李旺陽」、「沉冤待雪」的口號。

簽名後觀看單張的陳先生（化名）稱李旺陽之死「絕對是冤案」，又認為政府前日禁止維園六四集會並不合理，「是無能的表現」。

吳文遠：相比旺陽 港獄微不足道

另外，身陷囹圄的社民連秘書長吳文遠，其facebook上載一段入獄前預錄片段，呼籲大家特別紀念李旺陽，又說自己所處監獄相比李旺陽在內地的囚室「微不足道」，並冀出獄後跟大家一同「再次點起燭光，悼念李旺陽為民主自由的犧牲和付出」。