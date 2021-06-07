稱民主派仍有生存空間 張炳良問民主黨：不參選為何組黨？

指任何反對派皆認為制度不公

張炳良昨於商台節目《政好星期天》表示，若民主黨認為制度不公、決定永遠不再參選立法會，「任何反對派都會認為制度對他不公平，為何其他地方的反對派都參選？」對於各方預計日後民主派在立法會只屬少數，張炳良反問，以往泛民亦無法影響政府決策，為何又要參與，惟他亦指出，民主派年底是否參選立法會，支持者的情緒等因素都有影響。

稱選民需表達渠道 否則走上街

張炳良認為，民主派仍有生存空間，因社會有不同利益、價值觀，對政府而言，即使社會無選舉，都要找方法了解民情。他進一步解釋，目前選民仍有相當比例認同傳統泛民政黨，如市民日後仍不認同政府，定需找渠道表達，「若反對力量全不參選，政府角度而言不是好事，（市民）會走去街頭」。

支聯會今年申請六四集會再度被拒，張炳良認為，從法律角度而言，悼念是個人自由；對於外界指支聯會「結束一黨專政」綱領違國安法，張炳良稱中央現為多黨合作、政治協商、人民民主專政，從無提「一黨專政」，但《憲法》在2018年修改後列明共產黨領導，若要鼓吹否定共產黨領導社會主義制度屬違憲；但若支聯會只稱要「推動民主中國」，他則看不到會違憲。