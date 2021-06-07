梁振英fb一日5帖 林鄭半年見報萬次 學者：有意選特首者部署 意料之中

梁半年690帖 上月13帖針對施政

社交媒體近年是政界人物宣傳自己的重要平台，梁振英卸任特首後，不時在個人fb發表政見，翻查他今年1月起至6月5日的fb，他發出過690個帖文，即平均每日發帖約5個，大部分獲逾千「讚好」，有帖文更吸了近1萬個「讚好」及心形符號。部分帖文主題相同，有時分為中英文版本，或將不同觀點分開發帖。梁振英又不時上載他種植的農作物照片，有時比他分享政見的帖文「吸Like」更多。

反觀特首林鄭月娥的fb專頁，同期她只發了約50帖文，即平均兩至三天發帖一次，並以宣傳政府政策為主，疫情佔最多，包括呼籲市民用「安心出行」和打疫苗，大部分帖文獲得超過1500個「讚好」。不過，在傳統的傳媒平台，例如本地媒體及內地報章，林太的曝光率遠超梁振英，單是本地「見報」次數，林太有逾萬次，梁振英則有1200多次。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，各路人馬部署選舉工程應是意料之中，但未必全會高調行動，認為現時參政環境有變，預計有意參選或加入政府的人會增加。問到梁振英近期舉動是否有再選意欲，劉稱不能代其回答。對於近日梁振英和林太的隔空開火，會否給中央有欠和諧的觀感，劉兆佳稱，任何有意參選者「當然會說自己的一套行得通」，因此難免與現任比較，「這個是無可避免的競爭」。

劉兆佳：需說服中央自己一套行得通

劉又認為，在新形勢、新選舉制下，任何有意參選者都會說服中央，自己是下任人選，「大家特別想爭取表達自己更有勇氣、更有能力，面對外面針鋒相對的鬥爭」，但他認為，中央沒必要太早下定案。他認為，中央屬意的下任特首，最重要能團結愛國力量，要有「擔當」、勇氣、忠誠和魄力，他說香港未來的重點發展大致已定，問題在於下任特首如何爭取社會精英和群眾支持，並說服中央其方案是可行而有效。梁振英上月底在港台節目被主持林大輝問到會否參選下屆特首，他說，「在任何位置，我能為國家、香港服務，我是非常樂意。」未有明言選或不選。至於被視為「梁粉」的政界中人，近日亦在不同平台，就政府施政向林太「開火」。

鍾劍華：當林鄭係對手去打 司馬昭之心

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，梁振英再參選的意欲是「司馬昭之心」，觀其上月屢批現屆政府，「當林鄭係對手去打」。鍾劍華稱，2012年特首選舉前，當時的行政會議召集人梁振英已公開批評政府，其後才宣布參選特首。鍾補充，當年另一形勢大好的特首候選人唐英年爆出僭建醜聞後落選，鍾預計，今次有意參選者為免「見光死」或被爆出「黑材料」，應未敢太早輕舉妄動。

鍾劍華認為，參選人只需爭取中央首肯，若中央非早有決定，亦毋須太早表態。他認為，若梁振英及背後團隊「做得太核突」，不排除中央提早向其落閘，「（林鄭）現在民望這樣低，還拆她後台？」

明報記者 馮樂琳

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