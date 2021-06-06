元朗山貝村魚塘遭填泥 足建丁屋 逾10年倒泥黑點 長春社批未執法縱容

明報記者 馬耀森

位處濕地緩衝區 遭填2500平方米

曾填塘後獲批建丁屋

元朗山貝村是填塘黑點，最早於2008年已有非法傾倒活動。2012年，地政總署批准一宗丁屋申請，但該地段原為魚塘，地政總署表示曾諮詢規劃署意見，規劃署不反對，被環團質疑政府部門無視有人偷步填塘，然後批准建屋（見圖）。

李少文說，山貝村由村公所起以東一段約300米長的山貝路，道路以北的魚塘在濕地緩衝區內，但土地用途劃為鄉村式發展，多年來一直是傾倒泥頭黑點，以致魚塘面積不斷萎縮；李少文多年來一直監察，發現該段山貝路不斷擴闊，「每隔一段時間就會有部分路段闊了3、4米，可以泊多一架車，然後逐步擴展，條路愈來愈闊，魚塘不斷被蠶食」，批評部門未有執法，變相縱容填土，以致「填塘造地仲快過政府覓地」。

地段泊車擺貨櫃 李少文稱山貝路不斷擴闊

他於去年12月至今年5月期間發現，林氏家祠對出的魚塘遭大幅填平，面積約2500平方米，佔該魚塘約2萬平方米的八分之一，足以建數幢丁屋，本報記者日前到上址發現，被填平的土地上有建築廢料，上面泊了多部私家車及擺放數個貨櫃等。

李少文續稱，翻查地政總署地圖，顯示填土位置為政府土地，認為地政總署應執法，至少豎立警告牌，並以鐵絲網圍封，避免魚塘再遭破壞；至於魚塘位於南生圍的分區計劃大綱圖內，受發展審批地區圖規管，規劃署亦應研究填泥是否違反土地用途。

李稱區內曾發生「先破壞、後建設」個案，擔心今次為事件翻版，促部門盡快執法，表示已去信地政總署及規劃署，要求將魚塘回復原狀。對於最近政府表示會檢討濕地緩衝區的規劃指引，李少文稱，山貝村以北是南生圍，亦即濕地保育區，緩衝區的魚塘亦是整個生態系統不可分割的部分，填塘工程會嚴重影響區內生態，不宜貿然放寬濕地緩衝區魚塘發展。

地政處稱非法佔官地 會採執管行動

規劃署：未接規劃申請 已貼警告海報

元朗地政處回覆查詢時表示，該處於本月3日接獲投訴，指山貝村有政府土地被人非法填土和佔用，地政處沒有接獲相關發展申請，而上述地點最近一次接獲投訴為2020年10月。地政處即日派員視察，發現有關地點有非法佔用政府土地、堆填及傾倒廢物的情况，該處會就非法佔用政府土地的事宜採取土地執管行動。

規劃署表示，涉事地點位於元朗及南生圍的分區計劃大綱圖，當中位於南生圍大綱圖上的魚塘為「鄉村式發展」地帶，任何填土／填塘或挖土工程均須向城規會申請，而截至昨日，該署未有接獲任何規劃申請。規劃署又稱，於6月4日接獲投訴指山貝村以北的政府土地有被平整迹象，已將個案轉介地政總署跟進。另外規劃署亦已在相關地點貼上警告海報，提醒相關人等不得進行《城市規劃條例》下的違例發展。

（城市保育）