賄賂政要洗錢案 何志平向美國最高法院提覆核

稱控罪書內容矛盾

根據美國最高法院文件，何志平於上月26日向法庭提交覆核申請（writ of certiorari）。文件提出兩項問題要求法庭裁決，包括控罪書稱何志平所犯的罪行屬於當地的「國內相關（domestic concern）」，但控罪書同時指控他與美國國內不相關，是互相矛盾。另一問題為法庭未有跟從一個案例作裁決。

據美國司法部回覆法庭的信件，司法部放棄就案件答辯。

法庭文件未有顯示將在何時裁決。據美國法庭網站，最高法院只會在案件涉全國性重大問題等情况下才會審議案件，最高法院每年收到約7000宗上訴申請，通常只審議100至150宗。

何志平因向非洲國家乍得及烏干達政要行賄，2017年11月在紐約機場被捕，被控違反《海外反腐敗法》和洗黑錢等8條控罪，最終7條罪成，於2019年3月被判監3年及繳付40萬美元罰款（約314萬港元）。何志平在判刑當日立即提出上訴，要求上訴庭撤銷其定罪，但上訴庭在他刑滿出獄後，至去年12月才作出裁決，駁回其上訴。

何志平去年6月已出獄，隨即被美國遞解出境及返回香港。