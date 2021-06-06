收支失衡要重組架構 凱莉山學校改上網課

現有107學生 下學年恢復面授

教協副會長、立法會教育界前議員葉建源表示，未聽過私立學校因非疫情原因改為網課，擔憂若私立學校接二連三出現管理及財政危機，會影響教育質素，另認為政府應監管私立學校發行債券的問題。

香港凱莉山學校目前有107名學生，由幼兒園至Year 13每級兩班，下學年註冊人數暫有166人。根據該校前日發給家長的通告，校方表示近期經歷多次困難，包括學校因社會事件及疫情而需關閉，作為一所正在發展的學校，需處理財政狀况。

稱社運疫情所累 已聘會計律師整頓

該校回覆本報稱，因社會運動和疫情令到學校收支失衡，凱莉山教育集團得知情况後，已聘請專業的會計師樓及律師樓為學校作架構重組，在新財務團隊審視所有現况後，各地投資者會經律師樓注資，「因此所有事情將會重回正軌」。

學校解釋，改以網上學習主要是希望集中資源重整學校架構，包括與老師開會；學校將於今年8月24日開始新學期，會繼續面授課堂。學生繳交的6月份學費會帶到下一學年，即8月份學費將被免除，而下學年不在該校就讀學生會獲退款。

稱會陸續發薪 欠租屬誤會

對於拖糧之說，香港凱莉山學校並無否認，稱已陸續由會計師發薪；校方又稱，欠租的說法純屬溝通失誤所致，已妥善處理。學校補充，4年來已安排退款的提名券（即債券）超過90多張。

教育局回覆稱，局方提醒香港凱莉山學校必須妥善照顧學生褔祉，與家長及持份者清楚交代安排，以及按合約條款盡快處理教職員支薪事宜。對於校方表示正處理財務安排及重整架構，局方會繼續密切留意情况及進展，按需要向學校提供適切建議。

被問及有否接獲相關家長的投訴及投訴數目，教育局稱有關對該校運作安排的投訴，局方正調查及跟進，會按既定機制嚴肅處理，就違規之處會作懲處。