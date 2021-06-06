邵家臻多謝懲署：赤柱監獄酷熱稍有改善

加裝滾筒扇冷風機

邵家臻表示，據他了解，赤柱監獄的酷熱問題稍有改善。他解釋，赤柱監獄的囚倉原是單人設計，近年為了騰空監倉，把單人設計的囚倉改為讓情緒不穩的囚犯和新入監的囚犯所住的「孖房」，囚倉環境因而惡劣，酷熱天氣下囚犯更是難受。他得悉「孖房」數目有減少，酷熱問題得以改善。

他又得悉在硬件上，赤柱監獄安裝滾筒扇「加速了。三四日要完成20間倉的安裝，再不是慢吞吞」，另外每條走廊的頭和尾亦多了五六部冷風機。邵家臻稱每條走廊有86個倉，形容「始終有好過冇」。另外，他說赤柱監獄內一兩個期數開始設有冷水機，該些囚犯可以飲用涼水，不過「飲開熱水的期數仍然飲熱水」。懲教署回應稱，去年在赤柱監獄囚室內試驗防自殺設計的滾筒扇，效果良好，今年初分階段安裝，預計在第三季完成約600個囚室的安裝，當中包括約420間頂層囚室，並在明年第二季完成共1500個囚室的安裝，如有需要會擴展至其他院所。