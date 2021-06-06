楊潤雄：不排除國教獨立成科 會安排新教師上核心培訓課

與染疫女生同日赴教育展

除罩受訪 楊沒回應檢測否

楊潤雄5月29日出席灣仔會展香港國際教育展，本地首名源頭不明的新冠病毒患者同日亦到場。楊早前已完成接種科興疫苗，根據強制檢測公告，5月23日前接種兩劑者被視為已遵從強檢公告規定，即毋須強制檢測。他昨日出席《談規劃論選舉》時除口罩受訪，同場兩名主持人亦沒戴口罩。他離開大樓時，記者追問他會否檢測，不獲回應。

楊潤雄在節目表示，現屆政府決定全力推動國民教育，用多元化方式，在不同科目上帶出國民教育知識，暫時不一定要獨立成科，將來視乎整個課程發展及學生需要，與時並進，不能排除將國民教育獨立成科的可能。

對於學校教師對國情認識，楊潤雄說過往會鼓勵本地教師與內地老師交流，明言「期望教師對自己國家有一定認識，當然認識可以愈來愈多」，相信親身經歷能協助教師加深認識，局方會安排新入職教師參加核心培訓課程，包括前往內地交流數日，「我哋逐步逐步嚟（增加）」。

指教協近年言論或「無咁公道」

被問及政府與教協關係，楊潤雄稱以往與教協保持溝通，但認為教協近年有些言論「可能無咁公道」，希望從事教育者實事求是，為學生將來着想，不要只為個別團體利益行事。立法會將增至90席，楊潤雄希望更多教育背景人士加入，有利聚焦討論教育議題，亦相信會有更多議員關注教育。另外，他說未來擬增設應用學位課程，正考慮入學者毋須達到中學文憑試核心科目「3322」，或會重視其工作經驗。