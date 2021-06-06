中聯辦副主任何靖：從政者要忠誠賢能敢鬥爭

另外，同場的特首林鄭月娥稱，選舉不是從政唯一出路，要真正可以在香港行政主導之下發揮到管治效能，需要走進特區政府這個「熱廚房」。

何靖昨日在致辭時先提到，「香港經完善後的選舉制度具有民主性、開放性及進步性」，是符合香港實際情况的民主制度，將開啟香港良政善治新篇章。他認為，從政者要是堅定愛國者，「愛國者治港」是一國兩制核心要義，香港的管治權始終掌握在愛國者手中，國家主權、安全、發展利益才能不受威脅，不能觸碰3條底線。

他強調，「每一個從政者或政治團體可能看問題的角度有時會有所不同，但遇到大事情，應當首先看到、想到共同目標，小道理要服從大道理。新制度下，建設力量要更加團結、協作，既要有進取意識，更需要有團結的能力」，而且從政者要堅守以民為本的初心。

劉兆佳：隱喻治港者過去擔當不足

全國港澳研究會副會長劉兆佳向本報稱，港澳辦主任夏寶龍在2月的研討會已提出愛國者治港的較高標準，包括「在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上，掌握特區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護一國兩制作為最高責任，同那些挑戰一國兩制原則、破壞一國兩制實踐的行徑進行堅決鬥爭」，故何靖所言不是新鮮。他說，上述的隱喻即是治港者過去在鬥爭的擔當和勇氣不足。

林鄭月娥致辭時說，選舉制度修改後，令行政和立法機關可以重新建立理性互動、互相配合、互相制衡時，市民自然會對特區的管治有更高期望。

林鄭：現屆政府吸最多政黨人才

以民建聯為首

她又稱，雖然「愛國者治港」得以落實，但要施政暢順，必須有大量有能力的治港人才，她非常歡迎和欣賞民建聯主動率先舉辦課程，為香港培養更多管治人才。她表示，現屆政府是歷屆政府以來吸納最多的政黨人才，「當然以民建聯為首」。本報早前報道，民建聯副秘書長葉傲冬將擔任政制及內地事務局副局長，林太昨稱坊間現時傳聞又有另一名民建聯的朋友加入，她在此不會確認。

「政道」課程 政助也報讀

民建聯主席李慧琼說，希望透過「政道」這類培訓計劃，為香港培育更多政治和管治人才。課程原招收50人，吸引到逾350人報名，最終超額取錄了70人，包括律師、醫生等專業人士。現場所見，參與課程的學員包括：政務司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政助張進樂、財經事務及庫務局政助葉俊廉、青年民建聯主席施永泰、工聯會陳穎欣、新民黨陳家珮、港台顧問委員會前主席陳建強等。