海關檢走私雪茄Lafite紅酒 貨物總值千萬

快艇逃逸 貨車司機被擒

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級督察王逸彥稱，關員前日凌晨在東涌馬灣涌村碼頭展開反走私行動，發現數名走私分子在碼頭徘徊，其後有快艇泊岸，一輛客貨車駛至，走私分子打開車門，將貨物卸下快艇。關員採取行動，走私分子隨即跳上快艇，往內地水域方向逃去。客貨車嘗試駛走，被關員攔截。海關拘捕25歲男司機，並扣查客貨車。

6000元Lafite完稅賣1.8萬

雪茄內地入口稅230%

關員在場檢獲高價雪茄、紅酒、燕窩、電腦硬碟、智能電話及其他電子產品，其中包括6000元一瓶的拉菲（Lafite）紅酒，貨物總市值逾1000萬元。案件仍在調查中，海關不排除更多人被捕，將循運送路線、貨物來源及登記車主方向追查。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝稱，該批走私貨在內地徵收的稅率由23%至230%不等，紅酒需徵收190%稅款，一瓶6000元的紅酒，完稅價達1.8萬元。走私案中較罕見的雪茄，內地入口稅率達230%，一支500元的雪茄，完稅價為1700元。他估計若走私這批貨物得逞，走私集團可逃稅1000萬港元。

今次案件牽涉高價貨物，海關相信新冠疫情下內地人難出行，對高價消費品有龐大需求；調查亦相信走私活動由有財力的集團操縱。