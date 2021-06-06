執法機構索電話卡資料 邱騰華：不會公布數字

稱無需供用戶查閱登記

電話卡實名登記制度生效後，明年3月1日起逐步落實，至2023年2月23日起全面實行。邱騰華昨在港台《星期六問責》表示，電話卡實名制是世界主流，「好少地方有1200萬張電話卡不需要實名登記」。新措施下，執法機構可向電訊商索取電話卡用戶的登記紀錄，被問到可否公布索取資料的數字，邱騰華稱「不會特別公布」，又稱現時執法機構按其他法例執法時也有類似做法，看不到有特別需要就實名登記制公布數字。

有聽眾致電建議提供途徑讓用戶查閱自己的登記資料，例如電話卡數目、登記時間和電訊商。邱騰華說有關建議需中央系統處理，將變成政府主導，認為未必需要查閱系統，強調電訊商有責任核實登記資料，市民沒有責任，亦毋須擔心。

邱騰華在商台《政經星期六》表示，知識產權署轄下的專利註冊處，剛批出原授專利制度下的首項標準專利，有關專利的發明為電子商務系統所用的人工智能管理庫存相關。他說專利制度是創新科技發展的重要元素，截至上月31日，專利註冊處接獲426宗原授專利申請，當中33%由本港居民或企業提交。

港批首項原授標準專利

因應美國去年規定所有本港出口貨品不可再用「香港製造」標籤，港府上月28日向世貿爭端解決委員會設立的專家組提交首份書面陳述。邱騰華說美國政府換屆後，仍未採取負責任、正面的修正做法，又稱世貿成員無分大細，「唔係大就可以一意孤行」。