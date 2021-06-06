譴責西方駐港領館「點燭」 外交公署斥卑劣政治把戲

被問封維園恰當否

譚耀宗：相信警依法執行

對於美國駐港總領事館及歐盟駐港辦事處辦公室，六四當晚均在窗邊擺滿電子蠟燭。中國外交部駐港特派員公署發言人昨表示強烈譴責和堅決反對。發言人稱，個別西方駐港總領館玩弄卑劣的政治把戲，有關行徑再次暴露出其唯恐香港不亂，和借香港對內地作滲透、顛覆、破壞的險惡用心，其圖謀不會得逞。發言人強調，香港事務純屬中國內政，促有關國家駐港機構停止干預。

譚耀宗昨出席活動後見記者，對於警方以疫情理由處理集會申請，他表示認同，稱疫情未完全緩和，應盡量避免大型集會。至於警方將維園封閉是否恰當，他說相信警方會依法執行及有專業判斷，「我不想有太多指指點點」。他又認為叫「結束一黨專政」口號有問題，但是否違反國安法就要全面評估，「除了口號，其他言行、目標、意圖，法例通常都是這樣全面考慮」。

稱六四可有不同觀點

陳婉嫻：港是多元社會

工聯會榮譽會長陳婉嫻昨出席活動後受訪，對於警方封鎖維園，她稱明白有關做法，但認為香港是多元化社會，就六四事件雙方有不同觀點和看法並不出奇，毋須「非我不可，非你不可」，「大家可以有啲地方諗多少少，用政治智慧處理」。