鄒幸彤保釋：以言入罪無限擴大 稱警舉證涵fb帖文媒體專訪 批恐嚇傳媒

大狀關注刊登媒體需否負責

大律師蘇俊文認為，警方蒐集傳媒報道作為針對被捕人的罪證，「或多或少會對傳媒造成壓力」。他關注若被訪者的言論被視作有問題，刊登的媒體又是否需負責。

鄒幸彤於5月29日在facebook發文，以個人名義表示，「我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」。至六四前夕，她接受本報專訪時表明會以個人名義到維園。警方前日早上拘捕她和一名20歲男子，指二人涉嫌宣傳或公布未經批准集結。警方在簡報案件時未有交代他們的言行如何構成「宣傳」。

鄒：「預防性拘捕」阻嚇悼念

禁「宣傳六四」邏輯荒謬

鄒幸彤昨午近5時獲准保釋，保釋金1萬元，須於7月5日到警署報到。她離開荃灣警署後，在場的人鼓掌歡呼，有人舉起「燭光無罪」標語。鄒形容是被警方「預防性拘捕」，目的是阻止她前往維園，也是在輿論上恐嚇其他人不要出現在維園附近，不要出現在銅鑼灣，不要點亮燭光。

對於警方指控她犯罪，她認為邏輯非常荒謬。她說警方一開始以疫情為由禁止集會，其後說禁止宣傳集會，再「跳到」禁止宣傳任何六四相關的事情、任何六四的悼念，「這裏的邏輯跳躍就是，因為疫情的關係，我們不可以講六四，不可以悼念六四，這是什麼荒謬的邏輯？是否疫情大晒，大家不能討論有共鳴、有關注的議題？因為會有人聚集？」

批參與打壓者「幫屠夫洗白」

她又批評所有參與打壓悼念六四活動的人：「請不要再躲在什麼《公安條例》的技術性條文後面，睜開眼睛看清楚其實你們在做什麼。你們是在幫一個劊子手，去抹去它的罪行；是在幫一個屠夫政權，去洗白歷史；是在一些32年受盡冤屈的難屬和受害者的傷口上撒鹽；你是在幫助鞏固這個不公義的一黨專政。」

對於警方曾向她展示傳媒訪問作為「罪證」，她批評這不僅是恐嚇她本人，也是恐嚇所有傳媒，給他們壓力，做訪問可能害人被捕和坐監。她強調會為自己的言論負責，籲媒體毋須有負擔。

六四被捕6人獲保釋

警方在六四當日共拘捕4男2女，所有人已獲准保釋，包括被指在公眾地方行為不檢及阻礙警務人員執行職務的賢學思政召集人王逸戰。另外，警方前日下午2時開始封閉維園足球場、籃球場及中央草坪等範圍，至昨日凌晨1時解封。

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