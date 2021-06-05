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2021年6月5日星期六
港聞二
無外遊女生初確 首宗染變種源頭不明 曾赴4000人教育展 楊潤雄等高官同日在場
首現打復必泰後患吉巴氏症 另一人患血小板減少症
引非本地培訓醫生 醫專倡獨立第三方參與審批
屯馬線通車送10萬張免費單程票
取路邊狗屍內臟圖食用 退休漢判囚5天緩刑
校巴撞壆彈飛 衝單車徑25傷 疑違交通標誌直駛 司機涉危駕被捕
學童打筋斗倒地 目擊者：喊晒搵爸媽
6．12中彈癌漢拒捕罪脫 官指未擾亂秩序
德福兩人集結罪成 一囚4月一入更新中心
帶炸藥回校案 次被告：向首被告交還錫紙包不果
海關檢1300走私鑽 值2500萬歷來最大宗
港台前署理助理廣播處長區麗雅請辭
主因暫難到港 司法機構：私人原因 終院再有海外法官離任 何熙怡稱對國安法擔憂
無交選舉申報書 兩區選敗選人認罪還押
六旬搭棚工墮樓亡 疑裝「狗臂架」出事
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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無外遊女生初確 首宗染變種源頭不明 曾赴4000人教育展 楊潤雄等高官同日在場
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