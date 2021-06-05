主因暫難到港 司法機構：私人原因 終院再有海外法官離任 何熙怡稱對國安法擔憂

司法機構昨晚發稿確認何熙怡因私人原因，在其終院非常任法官任期今年7月屆滿後不續任。司法機構表示，非常任法官有助香港與其他普通法司法管轄區保持聯繫，對香港貢獻良多；現時終院共有13名非常任法官，若有適當人選，會繼續按既定機制處理委任建議。

《泰晤士報》報道，何熙怡在一個網上論壇表明「不希望再獲委任」。她稱明白外界密切關注國安法，亦認為新的國安法下如何運作尚未有定論，「各種問題也懸而未決」，其他海外法官會繼續關注香港情况。

指國安法或不盡人意 港仍有法治

在英國推廣法律支援服務的「Pro Bono Week UK」，在英國時間周四（3日）舉辦名為「法治及尋求公義：我們要往哪裏去？」的論壇，何熙怡是嘉賓之一。Pro Bono Week UK在Twitter表示，何熙怡當日提及香港的處境，表示即使國安法的實際內容有時不盡如人意，仍可以有法治，但若失去基本的人權保障，法治會被削弱。

江樂士：不會構成骨牌效應

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士認為，何熙怡已76歲，即將完成3年任期，看來只是趁適當時機下台，加上大部分海外非常任法官均已退休，「他們的政府是難以利用政治壓力迫使他們離任」。他又說，即使再有海外非常任法官離任，紀立信法官、廖柏嘉勳爵及華學佳勳爵共3名現任非常任法官才剛延任3年，離任者沒有構成「骨牌效應」。

至於一旦所有海外法官辭任，會否令本港司法制度出問題，江樂士說終院須靠本地非常任法官審案，就算現時只有4名，相信要增加人數難度不大，且法例無規定終院審案須有海外法官參與，黎智英保釋案早前就由本地非常任法官審理。

葉巧琦：接連離任惹法治憂慮

梁家傑料很快再有離任

資深大律師葉巧琦稱無法猜測何熙怡離任的真正原因，但她在兒童、家事及人權法的成就出色，今次離任是香港司法制度的損失；若海外法官接連請辭，外界會憂慮本港的法治環境。

公民黨主席梁家傑稱，海外法官在疫情下可用視象系統審案，何熙怡以航班為由請辭，似乎只是托詞，相信最大原因是國安法實施。他估計「很快有第三位、第四位」海外法官離任，香港法治已響起警號。