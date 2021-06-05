6．12中彈癌漢拒捕罪脫 官指未擾亂秩序

人稱「老吳」的吳應武（59歲），被控去年1月19日在旺角登打士街「潮流特區」外抗拒警員22266 。吳在散庭後稱，裁決雖還他公道，但仍不滿警員當日用過分武力令他牙齒斷裂，更因腳部受傷致不良於行，跌斷腳趾骨。他透露早前已向投訴警察課投訴，「咁而家睇下佢哋會點做囉」，不肯定警方跟進否，若警方偏幫亦沒辦法。

劉官裁決稱警員拘捕是否合法屬本案審訊議題之一，當時警員以涉嫌非法集結拘捕，但被告只是和一名女子坐在路邊，現場氣氛平靜，有許多途人經過，商店亦繼續營業，無證據顯示被告曾參與集結或作出擾亂秩序行為，認為控方未有足夠證據證明警員正當執行職務。

劉官續稱，警員指為被告上手扣時，被告曾腳踢警員，又放軟手腳不配合押解，但警員亦表示不肯定被告是蓄意還是因身體不適才反抗。雖然被告當時不說話的行為自招嫌疑，但控方亦未能舉證至毫無合理疑點，裁定他罪脫。

中三生綁鐵欄脫罪 官稱不屬損壞

另外，去年5月27日網民發起反國歌法示威，身穿校服的15歲中三男學生清晨時分在荃灣被警察截停，搜出3包膠索帶，被控一項管有物品意圖損壞財產罪。裁判官黃士翔昨在西九龍裁判法院少年庭裁決稱，男生當時攜有頭盔和防毒面罩等裝備，裁定他準備參與「大三罷」以膠索帶綑綁鐵欄堵路，不過因索帶綁鐵欄不屬控罪中的「損壞」財產定義，裁定罪名不成立。

【案件編號：WKCC 2375、700043/20】

（反修例風暴）