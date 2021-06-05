學童打筋斗倒地 目擊者：喊晒搵爸媽

大批家長事後趕到現場了解，不少學童受驚落淚，有學童需包紮頭部，由擔架抬上救護車。就讀小二的梁同學事發時坐在校巴左邊第10行，他憶述校巴車速與平日相若，「『嘭』嗰聲好快，都幾驚吓」，「校巴到單車徑才煞到車，跟住（救護）抱我哋落嚟，坐喺石壆度等被人送上救護車」。梁同學即時致電母親，他說當時與大部分同學一樣受驚哭泣，「打咗筋斗跟住就撞到個肚，跌落地下，我𠵱家個肚好痛」。

「高速飛過 斜插落去」 沙石飛至鄰車

目擊意外的客貨車司機余小姐說校巴當時沿大涌橋路快線行駛，駛至火炭路交界時未按路面指示右轉，反而向前衝，「佢（校巴）喺我右邊高速飛過，跟住挨落架寶馬度，打斜插落去，佢高速飛過時啲沙石飛晒上嚟我架車度，好大聲，跟住就聽到『嘭』撞落防撞欄度」。事後她與市民帶同膠布到單車徑照顧受傷學童，她形容大部分學童只是擦傷，但「好驚，喊晒，嗌救命，搵爸爸媽媽」。被撞的寶馬司機潘先生稱當時駕車沿快線行駛，「突然『嘭』一嘢撞埋嚟」，其後就見到校巴衝落斜坡。