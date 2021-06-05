校巴撞壆彈飛 衝單車徑25傷 疑違交通標誌直駛 司機涉危駕被捕

現場是大涌橋路及火炭路交界，昨午1時許，57歲陳姓司機駕着校巴，載着55名6至13歲小學生及一名保母，沿大涌橋路快線高速行駛，網上流傳車Cam片段拍到，校巴駛至火炭路交界時疑撞到路中石壆，其後彈飛，再衝前與一輛寶馬房車及輕型貨車相撞，繼而衝落城門河旁單車徑。

消防急救醫療電單車於4分鐘後到場，救護員分流傷者及初步治理，25名傷者介乎6至62歲，包括校巴司機及62歲劉姓保母，以及8名男童、15名女童，由救護車分別送往威爾斯親王醫院、廣華醫院及大埔那打素醫院治理，大部分學童為擦傷、撞傷及受驚，校巴司機則骨折，需由消防協助救出車廂。

有戴安全帶 23小學生輕傷

校巴車頭嚴重損毁，擋風玻璃脫落，大量碎片散落路面，3支燈柱及指示牌、斜坡樹木被撞斷，鐵欄遭撞至變形。寶馬右車身損毁，輕型貨車車身被刮花。

新界南總區交通意外調查及支援組警司林泉稱，初步調查懷疑校巴司機未有依照路面交通標誌右轉，反而直駛，他涉危險駕駛被捕。警方會循司機身體狀况、駕駛態度及校巴維修安全等方向調查，案件交由新界南交通意外調查隊第3隊跟進，涉事校巴被吊起送往檢驗。林續稱，所有學童有佩戴安全帶，故傷勢較輕。

校巴公司：司機駕該線9年

涉事校巴隸屬互力有限公司，職員梁太回覆查詢稱，涉事司機負責沙田區路線，駕駛同一路線9年，事發時校巴剛離開學校，前往頭站第一城。她稱司機逢周一至五上班，周末放假，每日6時半至7時45分接載學童上學，其後休息，至中午12時半至1時45分接載學童回家，然後下班。涉事司機無長期病，近日亦無接種疫苗，如有追究校巴公司會負責。

校巴當時載着浸信會沙田圍呂明才小學學生，陳姓副校長回覆查詢稱，校長及教師知悉事件後即時趕到現場協助，當時大部分學生已坐在單車徑旁，有扭傷腳的學童已包紮，校方正聯絡無受傷的學童家長，確保所有學生情緒及身體無大礙，校方將會詳細了解事件原因及檢討。

業界料校巴行錯線肇禍

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照相信，事件涉及司機大意，估計校巴駛到路口時發現行錯線，司機情急下繼續直駛，惟鄰近行車線有車，位置不足以讓校巴直駛，最終被逼到撞向路壆釀成意外。