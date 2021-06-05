取路邊狗屍內臟圖食用 退休漢判囚5天緩刑

官不信為清理環境免阻路

退休被告張顯明（68歲）早前不認罪，他罪成後親自求情稱，其右腿曾因兩次車禍而折斷，現每月靠高齡津貼及傷殘津貼共3500元維生，又說「我個心唔服，我做咗好事，但畀人砌生豬肉」。

對於被告自辯時稱一心想清理環境、避免交通受阻，馮官在裁決時稱說法不合理亦不合邏輯，徒手搬狗屍及取出內臟亦有違常理，又質疑被告為何清理狗屍時沒有留下拖行的血迹，將狗屍內臟取出放入膠袋後離開，亦沒致電愛護動物協會或警方協助處理狗屍，更何况若出於好心，根本毋須取出內臟，更不應接受女途人給予的100元。

馮官表示附近有垃圾桶，質疑被告稱想帶內臟回家棄掉的說法並非真話。反之，控方證人證供清晰直接，接納其證供，裁定被告將內臟帶回家是為食用，罪名成立。

官：人與貓狗有美妙情意結

馮官判刑時稱，人與貓狗有特殊關係，有美妙情的意結，不當處理內臟或殘骸亦會造成環境問題，在社會及文化進步下，無論有否養狗都不會接受被告的行為，為配合立法原意，以保障動動免受不必要虐待，須判處具阻嚇刑罰，考慮被告個人背景及身體狀况後，決定判處緩刑。

【案件編號：FLCC386/21】