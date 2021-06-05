屯馬線通車送10萬張免費單程票

議員關注「短貴長平」

港鐵稱日後調整票價理順

立法會鐵路事宜小組委員會昨討論屯馬線通車安排，會議甫開始，金澤培公布港鐵會額外送出免費單程車票，以慶祝屯馬線全線開通。港鐵表示，屯馬線全線投入服務後，會推出宋皇臺及土瓜灣站車費優惠，並延續去年已通車的顯徑及啟德站乘車優惠至今年底，每程扣減0.5至1元。

多名議員關注部分路線車費「短貴長平」。謝偉銓說，由紅磡前往顯徑站車費9.6元，多乘一站到大圍站6.2元，兩者相差3.4元，要求交代。金澤培解釋，屯馬線開通後，由同一個地方出發到同一目的地，可能有不同路線選擇，兩者相差數個車站，故會出現「短貴長平」現象。港鐵稱會透過日後票價調整理順有關問題。運房局副秘書長（運輸）黃珮玟表示，由於未來經濟狀態難以預測，因此難估計要用多少時間理順短線票價較高問題。

港鐵指出，紅磡站將由現時東鐵線及西鐵線的終點站，變成屯馬線及東鐵線的轉線站，新月台於周日（20日）率先啟用，東鐵線乘客須由紅磡站月台步行至屯馬線新月台轉車，步行時間約3分鐘。