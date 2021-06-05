首現打復必泰後患吉巴氏症 另一人患血小板減少症

報告顯示，衛生署於5月17至30日接獲399宗異常事件報告，包括一人打針後死亡，資料與早前公布的44歲女子脗合，報告稱沒臨牀證據顯示事件因疫苗引起。

衛生署另接獲52宗涉住院報告，當中兩宗按醫管局定義為第5級，即永久喪失主要功能或傷殘。

報告：未見超背景病發數字

報告提及一名65歲男子打BioNTech後5日雙腳麻痺，懷疑患吉巴氏綜合症，是報告首次提及有人打針後疑患該症。報告稱，沒證據顯示吉巴氏綜合症的個案宗數超過背景發病數字。另外，報告亦提及一宗打針後血小板減少症，涉及的40歲女子打BioNTech一日後，身上出現多處瘀青，入院治療後血小板已回復正常。

報告稱於5月17至30日，衛生署接獲14宗打針後疑患貝爾面癱，當中4人打科興，10人打BioNTech；另接獲兩宗打針後懷疑速發或類速發嚴重過敏反應，專家委員會指兩宗個案發病時間長，認為與打針無關。

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