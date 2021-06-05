無外遊女生初確 首宗染變種源頭不明 曾赴4000人教育展 楊潤雄等高官同日在場

天盛苑盛譽閣圍封強檢

湯國華中學停面授21日

初步確診女生所住的天水圍天盛苑盛譽閣昨晚8時起被圍封，在內的人要強制檢測。患者本月2日發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺，翌日到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日交深喉唾液樣本，驗出N501Y變異病毒株，E484K和L452R則呈陰性，她和家人均沒打針。許樹昌說，病人病毒數值（CT Value）為17至18，即病毒量高。

衛生署表示，病人在位於天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，並於屯門震寰路德榮工業大廈補習，上月29日曾到灣仔會展出席香港國際教育展。

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學表示，該學生最近回校日子為6月2日，學校會停面授課21日，5月12日至6月2日曾到該校兩小時者須強制檢測。

該校曾老師稱，該中五生女生同班有30人，選修物理、化學科，並曾與鄰班女生上體育課，其間師生均戴口罩，共約60名學生及約15名教師曾與該女生一同上課。

各高官稱已打針

有出席者收檢測通知

據教育展主辦方中華廠商會，同日約4000人次入場，所有人都用「安心出行」或填表登記，並須全程戴口罩、禁飲食。教育展網站顯示，女生到訪日有開幕禮，出席者包括教育局長楊潤雄、海關關長鄧以海、入境處長區嘉宏、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄、公大校長林群聲等。教育局、海關、入境處、懲教署和消防處表示上述首長已打針，會按當局指示處理。公大稱林群聲亦已打針，獲豁免強制檢測，但也已驗病毒。另有出席者昨接獲「安心出行」通知要檢測。

許樹昌：需查接觸輸入個案否

袁國勇：未截變種或致第五波

許樹昌稱，上述女生入院後兩個樣本驗出N501Y，不會是實驗室或疫苗污染，衛生署需調查女生有否接觸輸入個案，否則或顯示N501Y正在社區傳播。

已打針者可獲豁免強制檢測，本身是新發現及動物傳染病科學委員會主席的許樹昌說，科興疫苗對變種病毒效力的數據仍不多，但刊於《新英倫雜誌》的研究顯示，若只涉N501Y，豁免打科興者強制檢測問題應不大。

袁國勇稱，在第四波流行、從尼迫爾輸入的病毒株在本地已沒傳播，但本港仍未能阻止新的N501Y變異株輸入，有可能引發第五波疫情，本港需向入境者實施嚴格的邊境防疫措施，包括抽取鼻咽、喉拭子等，並要驗抗體確保打針後有抗體；也應盡快追蹤所有接觸者，呼籲所有人打針。

明報記者

（新冠疫情）

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