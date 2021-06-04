【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔

有冇見內地官？ 「睇你將CY放咩類別」

講到歷屆特首，盧維思認為，最大問題係港府喺回歸後未能學識處理同北京嘅關係。佢形容現任特首林鄭月娥唔係politician（政治家）、只係行政人員；梁振英就係politician，但佢唔明點解對方已位至國家領導人，仍想再度競逐特首，認為兩人都唔應該參選特首，希望下屆特首係新面孔。

盧維思透露20年前已放棄英籍，佢解釋，以往擔任投資推廣署署長，要周圍說服人投資香港、同人講香港係最好嘅營商地方；如果佢袋住英國護照，咁做唔係太自然，所以就改用特區護照。另外，佢都不點名批評民主派有人去信外國要求制裁係「大蠢材（big idiot）」，質疑背後係乜嘢政治思想。

盧維思是當年「維港巨星匯」風波主角。2003年SARS後港府辦維港匯，花費公帑1億，惟入場人數未如理想、安排混亂，公務員事務局對時任投資推廣署署長盧維思展開紀律聆訊，裁定佢失職並罰款。盧不服並提司法覆核，要求推翻當局決定，最終勝訴。