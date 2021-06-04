涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當

被告是63歲的事務律師劉慧兒，在2012年1月24日至2018年1月23日期間是醫委會其中一名業外委員，而她不時以義務法律專業人士身分為一個非政府機構服務。廉署早前接獲病人的貪污投訴，投訴人在2015年6月向醫委會投訴一名醫生涉嫌專業失德，其後轉介至醫委會初步偵訊委員會，劉慧兒當時為該委員會成員。

向NGO透露詳情 獲安排見投訴人

控罪指稱，劉慧兒涉於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員，在執行公職過程或有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為，即向上述非政府機構的社區組織幹事披露投訴人的個人資料及其投訴上述醫生的詳情；令上述社區組織幹事安排自己、投訴人及被告於2017年5月26日會面，其間唆使投訴人聘用被告向該醫生提出民事申索；以及透過被告律師事務所接受投訴人指示，代投訴人在該民事申索中行事。

廉署調查發現，上述律師事務所要求投訴人支付逾52萬元律師費。醫委會在廉署調查期間提供全面協助。