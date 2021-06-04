3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論

主教山配水庫掀起強烈關注後，古蹟辦與水務署展開地下水務設施研究，發現最少另有4個戰前配水庫，包括京士柏前油麻地配水庫、雅賓利配水庫、山頂配水庫及歌賦山配水庫。

雅賓利最悠久 133年歷史

古諮會今年3月先通過將主教山配水庫及京士柏前油麻地配水庫列為一級歷史建築，並諮詢公眾一個月。古蹟辦文件指出，公眾諮詢期間就主教山配水庫共接獲12份意見，其中6份贊成評級、1份反對，餘下5份未表明立場；前油麻地配水庫則接獲2份贊成評級的意見。

至於仍未評級的另外3個戰前配水庫，古蹟辦最新建議擬列為一級歷史建築，以半山馬己仙峽道的雅賓利配水庫歷史最悠久，約建於1888至1889年；山頂配水庫及歌賦山配水庫則建於1897年及1903年，迄今有124年及118年歷史。

發展局今年1月回覆立法會曾稱，雅賓利配水庫、歌賦山配水庫及山頂配水庫現仍正常運作中，為中半山一帶供應食水，該3個配水庫容量分別為21,250、960及1800立方米。根據古蹟辦圖片，雅賓利配水庫內部有多支髹上啡黃色與白色的長方形支柱，山頂配水庫的外牆及支柱則以紅磚砌成，內部有拱門式設計。

擬重建石硤尾健康院不評級

另外，古蹟辦亦建議將同樣位於馬己仙峽道、約有83年歷史的雅賓利食水抽水站列為三級歷史建築。至於位於巴域街2號的石硤尾健康院，古蹟辦建議不予評級。石硤尾健康院於1957年落成，政府計劃原址重建為設有社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所的大樓。