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天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴

【明報專訊】地球與火星相隔最近約5500萬公里之遠，「原來肉眼可看到火星，橙紅色細點，研究後發現火星比我想像中熱鬧！」理大土地測量及地理資訊學系博士後研究員廖偉驄說。他參與研究中國火星探測器「天問一號」着陸，屬研究團隊內唯一香港學生，最難忘從火星收到相片後，只剩一個半月時間分析11個面積如香港般大的地形，日以繼夜工作，每日最多休息4小時︰「完全唔想休息」，最感動是母親深夜無聲陪伴，「我唔攰，反而擔心佢（母親）攰」。

自幼隨母逐繁星

30歲廖偉驄（Morgan）自小愛親近大自然，跟隨母親捉魚看星，小學時已在圖書館看星圖，空閒時追逐繁星，「可惜香港天空比較難睇到」，高中修讀地理，不時追看各種天文地理的書籍。

中學畢業後，Morgan修讀理大測繪及地理資訊學高級文憑，對研究員工作深感興趣，於是升讀理大土地測量及地理資訊學系學士，現時是博士後研究員。他憶述，2014年初加入學系副系主任吳波研究團隊，曾參與內地月球探測器嫦娥4號及5號研究工作，但火星探測器「天問一號」令他沒齒難忘。

Morgan說對火星沒情意結，自2016年開展研究後才發現「原來火星多姿多采，可能曾有生物」。Morgan說從地球可以肉眼看到火星，難忘去年冬天披星戴月研究，在研究室大樓東邊看見火星「好細粒，橙紅色一點」，目睹「天問一號」將要登陸的星球。

個半月分析如11個香港大着陸區

研究辛酸之處，Morgan說是天問一號今年2月進入環火軌道後，將拍攝到的逾20張高解析度圖像傳回地球，但接收需時，最終只剩一個半月時間從11個香港面積大的着陸區分析地形。死線不斷逼近，主力負責三維地形分析的Morgan日以繼夜，每日休息不足4小時，有時連續數晚「通頂」，「叫我休息都唔想休息」，卻不覺疲勞。他說「到佢（火星探測器）落地，無事啦，就出事（覺得攰）啦」，他想強迫自己休息數天，但滿腦是日後的研究方向。

Morgan透露母親擔心他捱夜，將工作排至深夜無聲陪伴他工作，有時煲涼茶給他，「我反而擔心佢多啲，叫佢早啲休息都唔肯」，令他感動。

港生創意成科研優勢

至於團隊只有一名香港學生，Morgan說自己最初普通話不好，成員會教他，他認為不同地區學生有各自優勢，而香港學生較具創意，有限資源下想出其他解決方法，是科研優勢之一。

明報記者

相關字詞﹕科研 理大 廖偉驄 天問一號 火星探測器 創科線

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