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拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢

【明報專訊】47名民主派人士因「35+初選」被控《港區國安法》中的串謀顛覆國家政權罪，其中在裁判法院被拒保釋的西貢區議會前主席鍾錦麟，早前向高院申請保釋，遭國安法指定法官杜麗冰拒絕。杜官昨頒下判辭，提及律政司指鍾錦麟有份在一個美國眾籌平台為初選發起眾籌，而款項會經第三方才轉入「民主動力」的戶口，形容有如「慣常洗黑錢案手法」。

明報記者

鍾錦麟一方表示，雖然鍾是民主動力副召集人，並與另一被告、民主動力召集人趙家賢一同協助舉辦初選，但鍾只負責物流及宣傳，這可從去年6月9日一個記者會上證明，會上鍾說會為初選投票站找場地，強調自己非參選人，案情亦沒指他與初選眾籌有關，且當時一些立法會議員、甚至行會成員湯家驊亦稱看不到初選有何問題。

鍾錦麟方：只負責物流宣傳

律政司：屬民主動力重要成員

律政司反駁稱，鍾錦麟去年6月9日於自己的facebook發帖文宣傳初選，呼籲他人捐款以籌集舉辦初選所需的350萬元，又在美國眾籌平台「GoGetFunding」為初選發起眾籌計劃，並將該計劃網址及民主動力的銀行戶口一同附在帖文上。至於案情提及，在眾籌網籌得的款項，會先轉帳至一個第三方本地銀行戶口，輾轉轉入民主動力戶口，律政司一方形容為「慣常洗黑錢案為逃避警方調查的手法」。

律政司又稱，鍾是民主動力銀行戶口其中一名簽署人，屬重要成員，而且他除在初選舉行時提供區議員辦事處作投票場地，以及在facebook上表示為應對警方調查而已加密投票過程外，更在去年宣布女兒出生時，在個人Telegram頻道稱會「堅定支持示威者及他們的行為」，包括他們的暴力行為。

杜官稱，考慮雙方陳辭、在她席前所有證據及鍾錦麟一方提出的保釋條件後，基於她的預測及評估，認為無充足理由相信鍾不會繼續干犯危害國安行為，故拒絕保釋申請。

【案件編號：HCCP137/21】

（35+大搜捕）

相關字詞﹕35+初選 鍾錦麟 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

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