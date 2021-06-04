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陳文敏：分散各地持燭難言集會

【明報專訊】警方繼去年後再度禁止支聯會舉辦六四燭光集會，不過各方預視今晚將有人公開悼念，被問到若多人不約而同手持燭光前往維園，會否被定義為集會？港大法律學院公法講座教授陳文敏接受本報查詢稱，「風險不是沒有的」，但亦要視乎當時情况。他解釋，集會意指一群人聚集，若各人有共同目的、同樣希望到維園做事，已能構成參與集會；但若香港各地恰好有人各自持蠟燭在街上行走，但卻是分散各地，路線、地方均不同，只恰巧同樣手持蠟燭，則難言是集會。

「不約而同」赴維園 有法律風險

不少建制派稱支聯會「結束一黨專政」綱領或涉違反《港區國安法》，政府對此遲遲未正面回應。對此，陳文敏稱待法院判決，但指出港區國安法與言論自由的界線至今未見清晰，憂慮日後市民提出敏感言論、政府不接受的行為，都會變國家安全問題，「今日稱不能說結束一黨專政，明日可能有其他政府不喜歡聽的，像討論釣魚台、中美關係，言論不中聽可以無限上綱，要如何劃線？政府當然會說討論無問題，但何時是討論、何時變口號？界線愈來愈窄」。

港區國安法第22條列明，任何人以武力、威脅使用武力或「其他非法手段」等，作出旨在顛覆國家政權行為，即屬犯罪；第23條則列明，若以煽動、協助、教唆等方式令他人作出第22條所述的行為，即屬犯罪。

學者：2018年改憲後 籲「結束專政」或違法

有不願具名的法律學者認為，組織及參與未經批准集會違反《公安條例》，應屬第22條提及的「非法手段」。被問到「結束一黨專政」綱領是否涉顛覆國家政權，該人指出，因《憲法》在2018年修改後，中國共產黨領導已是《憲法》第一條明文確立的體制及原則，若呼籲結束一黨專政或組織、參與活動，的確有觸犯國安法第22、23條的風險，包括前者下的「推翻、破壞《憲法》確立的中華人民共和國根本制度」；第23條亦可能結合構成「煽動顛覆國家政權罪」。

該法律學者並指出，從民主派初選案可見，即使國安法有「灰色地帶」，若政府認為涉案者觸犯，便可能拘捕、檢控，亦很可能不能獲保釋候審，「在這情况下，市民應特別小心謹慎，不應冒法律風險，以身試法」。

（32周年六四不一樣）

相關字詞﹕顛覆國家政權 結束一黨專政 陳文敏 國家安全 言論自由 國安法

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