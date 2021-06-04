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因「12港人」改觀 本土派如今悼六四

【明報專訊】翻開2016年春夏之交的報道，滿目本土派、大專學界對悼念六四、支聯會的質疑，曾指燭光集會「行禮如儀」，又指六四屬「鄰國」事，然而當國安法頒布、遊行集會被禁，以往呼籲杯葛支聯會六四集會的中大學生會前成員袁德智，今年自行悼念六四，「2021年是怎樣的時代？是行禮如儀都變得勇武、擺街站都是站得非常前，就是這樣的時代」。

昔批行禮如儀 今對六四仍「無feel」

袁德智在2016年為中大學生會「星火」外務秘書，當年「星火」被視為「本土莊」。時至今日，他不諱言對六四仍「無feel」，甚至反問記者「五大綱領係咩話？」從小到大他只自覺是香港人、沒有愛國情懷；政治覺醒是2014年雨傘運動，並曾質疑集會形式化、「大台」，認為更迫切要討論的，是香港前途問題。

既然無feel，為何今年悼念？袁德智在facebook寫下長文，最大觸發點是12港人事件，內地維權律師努力營救眾被告、無懼被吊銷執照，「中國維權人士想要傳承六四真相但做不了，這次就換上香港人去幫助他們」；二來，他認為香港需要政治運動彰顯港人抗爭意志；三來，他認為六四作為民主派初選案後首個政治活動，倘人數太少、只得圍捕群眾的畫面，日後港人參與其他政治活動，或被嚇怕。

對袁德智而言，六四當下已非愛國與否、是否形式主義的政治爭議，他更重視當下可否抗爭，「以往那麼討厭悼念六四的形式，現時殊途同歸；以往我們認為沒什麼作用的慣例都失去，若要更進一步，便不可能發生」。

另一邊廂，他亦對支聯會改觀，甚至稱讚副主席鄒幸彤「有抗爭意志、心勁勇武」，佩服她在以言入罪的年代，仍無懼國安法、繼續發聲及堅持悼念。曾經本土派強調勇武抗爭，但袁德智在2019年改變抗爭想像，只覺不論行禮如儀、遊行甚至唱聖詩都有作用；甚至他在當下政治環境仍堅持擺街站，有身負暴動罪的人說他勇武，「2021年是怎樣的時代？是行禮如儀都變得勇武、擺街站都是站得非常前的，就是這樣的時代」。他說，若明年支聯會獲批在維園舉行集會，他亦願意出席。

佩服鄒幸彤抗爭意志 「大家都受難，嘈來做什麼？」

當每個派系、圈子都有重要友人身陷囹圄，袁德智說以往的路線之爭亦已放下，彼此尊重低潮下仍然堅持的人，「大家都在受難，嘈來做什麼？」

明報記者 邱榕瀅

（32周年六四不一樣）

相關字詞﹕本土派 中大學生會 民主派初選案 六四集會 大學生 民主派初選 支聯會 國安法

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