點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念

曾於1989年參加「全球華人大遊行」聲援北京學生的黎太，過去31年堅持參加維園六四集會，為當年的學生平反及爭取公義，亦會帶兒子出席。

稱縱不去維園 仍會祈禱

去年警方首次以疫情為由禁止六四集會，黎太與不少人仍舊走到維園悼念。今年集會再次被禁，不同的是國安法已生效。眼見不少國安法被捕者，包括民主派「35+初選」被告未審已遭還押多時，令她心酸、恐懼。她擔憂到維園參與集會，會面臨被捕風險，「去又擔心，唔去個心又唔舒服」，丈夫擔憂她安危，屢勸她不要去。本身是天主教徒的她說，仍在考慮當日行動，即使不去維園，仍會到教堂參加彌撒祈禱。

料有生之年難平反

除了六四集會，2003年反對23條立法遊行、2019年百萬人反修例遊行，黎太都沒缺席，只想為不公義發聲，「在香港生活，想這個地方有民主，有自由」。然而，國安法實施後，她有感「香港已沒有未來」，對平反六四更感悲觀，相信自己無緣在有生之年看到平反的一天。

黎太擔心以後維園再沒燭光，盼香港的年輕人傳承真相，卻又擔憂他們勇於行動及發聲，隨時會身陷囹圄，「以前（八九民運）學生很慘，現在香港年輕人也一樣」。

明報記者 陳柔雅

（32周年六四不一樣）