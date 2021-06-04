港聞

港聞二

點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念

【明報專訊】每年6月4日，黎太風雨不改，走到維園亮起燭光，悼念八九民運死難者。今年她已74歲，在《港區國安法》陰霾下，擔憂參加維園集會有被捕風險，仍為行動躊躇，或會改到教堂參加悼念彌撒祈禱。面對未知與恐懼，她希望港人各自用聰明的方式悼念六四，將32年前的真相繼續傳承。

曾於1989年參加「全球華人大遊行」聲援北京學生的黎太，過去31年堅持參加維園六四集會，為當年的學生平反及爭取公義，亦會帶兒子出席。

稱縱不去維園 仍會祈禱

去年警方首次以疫情為由禁止六四集會，黎太與不少人仍舊走到維園悼念。今年集會再次被禁，不同的是國安法已生效。眼見不少國安法被捕者，包括民主派「35+初選」被告未審已遭還押多時，令她心酸、恐懼。她擔憂到維園參與集會，會面臨被捕風險，「去又擔心，唔去個心又唔舒服」，丈夫擔憂她安危，屢勸她不要去。本身是天主教徒的她說，仍在考慮當日行動，即使不去維園，仍會到教堂參加彌撒祈禱。

料有生之年難平反

除了六四集會，2003年反對23條立法遊行、2019年百萬人反修例遊行，黎太都沒缺席，只想為不公義發聲，「在香港生活，想這個地方有民主，有自由」。然而，國安法實施後，她有感「香港已沒有未來」，對平反六四更感悲觀，相信自己無緣在有生之年看到平反的一天。

黎太擔心以後維園再沒燭光，盼香港的年輕人傳承真相，卻又擔憂他們勇於行動及發聲，隨時會身陷囹圄，「以前（八九民運）學生很慘，現在香港年輕人也一樣」。

明報記者 陳柔雅

（32周年六四不一樣）

相關字詞﹕港區國安法 燭光 六四集會 維園 六四32周年

上 / 下一篇新聞

22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始
12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬
遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
陳文敏：分散各地持燭難言集會
陳文敏：分散各地持燭難言集會
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
八旬翁危駕奪命囚16月
八旬翁危駕奪命囚16月
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨