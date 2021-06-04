「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼

感激年復年悼念「點亮我們的心」

六四事件32周年，部分支聯會成員已身故或入獄，與之關連的團體「天安門母親」，發言人亦由因事件喪子的丁子霖、張先玲「薪火相傳」至較年輕、因事件喪偶的尤維潔——丈夫楊明湖1989年6月4日凌晨在北京南池子受槍傷，兩天後離世。身在北京的尤維潔今年六四前夕接受電話訪問稱，事件發生於北京，但30多年來，北京都未能舉辦公開悼念，「我們這麼多年來被公安騷擾，在當年的痛苦上再灑鹽，到了敏感日期就被監視，這樣度過了32年」。她感激香港人念念不忘，每年在維園舉辦悼念活動，「香港市民年復一年的悼念，場面壯觀，看到的一片一片燭光，點亮我們一顆又一顆的心，我感動，這是人心和心的相連」。

「網上紀念也是好辦法」

對於支聯會今年不獲警方批准舉辦集會，尤維潔說，若港府考慮到疫情下公共衛生而不允舉辦，「可以理解的」；但稱知道香港疫情回穩，「如果又因別的理由、國安理由而不被允許，我就不能接受，也很遺憾」。她知道香港可能舉辦網上紀念，「也是個好辦法」。

支聯會五大綱領被質疑違國安法，日後會否取締亦屬未知，尤維潔認為，即使沒有支聯會，仍會有人記得事件，「這是全世界華人的事，六四慘案，每個華人都可以紀念、譴責中國政府，無論誰做，我們都贊成」，相信「所有香港市民都會繼續做下去」。

嚴家祺：扼殺港人善良願望 沒真相中國沒光明

六四前在時任總書記趙紫陽領導的「政治改革辦公室」工作的嚴家祺，被指為「黑手」之一，經「黃雀行動」逃亡，現居美國。他接受本報書面訪問稱，六四使其「心胸斷裂」的痛苦，32年來未有過去，2019年六四30周年，他因心臟病在華盛頓一家醫院接受手術得以活過來。他環視現時中、港政治環境紛亂複雜，「改革開放已經放棄，國家主席限任制已經被取消」，甚至香港「人民紀念六四的善良願望都要扼殺」。對他而言，如六四在中國不能恢復真相，「中國就沒有光明」。

明報記者 李以莊

（32周年六四不一樣）