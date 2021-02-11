港聞

港聞一

遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬

【明報專訊】近年有騙徒以虛擬貨幣及手機投資應用程式（App）行騙。工聯會立法會議員麥美娟去年在疫情下收到55宗相關投訴，估計損失總額約1650萬元，其中金額最高個案涉300萬元。她提醒不應下載來歷不明的App，亦應提防不切實際的投資計劃。

退休人士梁先生去年在朋友介紹下被游說購買虛擬貨幣「幸運幣」，該投資公司的人聲稱這款貨幣與「瑞波幣」升幅掛鈎，梁上網查看發現瑞波幣確實存在，加上投資公司以回贈、會員積分制度利誘，說購買一定數目便能免費旅行或吃自助餐，他不虞有詐便不斷投資。最後投資公司聲稱日本政府不允許虛擬貨幣流通，他才懷疑受騙但追討不果，損失21.4萬元。麥美娟另接到有關「幸運幣」的求助為一名70多歲婆婆，涉款達300萬元。

另一事主、投資騙案關注組發言人陳先生2019年在交友平台結識一女子，聊天兩個月後被游說下載投資手機App，按公司職員指示存款到指定銀行戶口作入場費，可按會員級別「代購」產品如家居用品、玉石等，每次掙取貨品價錢0.26%至0.35%作佣金，每日亦可取回款項。惟陳先生使用兩個月後被要求再額外存款，他無力支付，戶口被凍結，及後發現手機App結餘變零才懷疑被騙，扣除能取回的款項損失3.6萬元。

工聯會籲勿下載不明App

麥美娟說，留意到不法之徒多覷準長者及主婦不懂使用手機或複雜投資產品，疫下市民多了使用手機亦易墮陷阱，提醒市民切勿輕易相信陌生人，勿隨便在網上披露個人資料，應保存涉及金錢的交易紀錄及對話紀錄，有懷疑便報警。她稱會約見警方商討如何遏止騙案。

相關字詞﹕麥美娟 騙案 虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞

22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始
12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念
點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
陳文敏：分散各地持燭難言集會
陳文敏：分散各地持燭難言集會
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
八旬翁危駕奪命囚16月
八旬翁危駕奪命囚16月
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨