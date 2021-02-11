遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬

退休人士梁先生去年在朋友介紹下被游說購買虛擬貨幣「幸運幣」，該投資公司的人聲稱這款貨幣與「瑞波幣」升幅掛鈎，梁上網查看發現瑞波幣確實存在，加上投資公司以回贈、會員積分制度利誘，說購買一定數目便能免費旅行或吃自助餐，他不虞有詐便不斷投資。最後投資公司聲稱日本政府不允許虛擬貨幣流通，他才懷疑受騙但追討不果，損失21.4萬元。麥美娟另接到有關「幸運幣」的求助為一名70多歲婆婆，涉款達300萬元。

另一事主、投資騙案關注組發言人陳先生2019年在交友平台結識一女子，聊天兩個月後被游說下載投資手機App，按公司職員指示存款到指定銀行戶口作入場費，可按會員級別「代購」產品如家居用品、玉石等，每次掙取貨品價錢0.26%至0.35%作佣金，每日亦可取回款項。惟陳先生使用兩個月後被要求再額外存款，他無力支付，戶口被凍結，及後發現手機App結餘變零才懷疑被騙，扣除能取回的款項損失3.6萬元。

工聯會籲勿下載不明App

麥美娟說，留意到不法之徒多覷準長者及主婦不懂使用手機或複雜投資產品，疫下市民多了使用手機亦易墮陷阱，提醒市民切勿輕易相信陌生人，勿隨便在網上披露個人資料，應保存涉及金錢的交易紀錄及對話紀錄，有懷疑便報警。她稱會約見警方商討如何遏止騙案。